Voormalig topschaatsster Marianne Timmer won drie keer olympisch goud en daarvan is haar 1500 meter op de Spelen van Nagano in 1998 de meest bekende. Wat veel mensen niet meer weten van haar gouden race, is dat Erben Wennemars door een vervelend ongeluk een belangrijke rol had.

Wennemars en Timmer waren twee van de vele Nederlandse olympiërs op de Spelen van Nagano. Waar Timmer zou schitteren met twee gouden plakken, ging het voor Wennemars al vroeg mis. Tijdens de tweede 500 meter kwam hij echter gruwelijk ten val. Zijn Noorse tegenstander Grunde Njos viel hard op het ijs en nam de Nederlander mee in zijn val. Het leverde ijzingwekkende beelden op en een nare blessure voor Wennemars, die de rest van het toernooi niet in actie kon komen.

Onderdeel van 'gaaf team'

Tenminste, niet als schaatser. Maar hij was wel zo sportief om landgenoten als Timmer een handje te helpen. "Wij hadden echt een gaaf team", weet Timmer nog als ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud over haar gouden race begint. "Ik zei: dan moet Erben maar coachen, dan ben je in ieder geval nog onderdeel van het team."

En dat deed de inmiddels 50-jarige Wennemars. Hij stond samen met coach Peter Mueller en een rondebord op het ijs om Timmer een steuntje in de rug te geven. "Dat is ook wel heel mooi. Ik heb het helaas niet gezien, maar hij stond er wel."

Het leverde Timmer onder meer een iconische gouden plak op nadat ze op de 1500 meter een wereldrecord reed. "En wat ik mooi vind: kan je ook blij zijn voor een ander? En dat kon Erben ook." Is een klein stuk van die gouden medaille dan ook voor Wennemars? "Het is een individuele sport, maar het is toch zo dat je er als team daar staat."

Timmer zou met drie gouden plakken een succesvolle olympiër blijken, maar ook Wennemars won eremetaal. In 2006 was er tweemaal brons: op de 1000 meter en op de achtervolging. Inmiddels zijn we een generatie verder en is zoon Joep Wennemars een kanshebber voor medailles. Hij rijdt de 500, 1000 en 1500 meter. De schoondochter van Erben, Suzanne Schulting, rijdt de 1000 meter langebaan en komt in actie als shorttrackster. Zij won op dat onderdeel al drie keer goud.

