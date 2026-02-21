Irene Schouten vertolkt een bijzondere rol op de Olympische Winterspelen. De drievoudig winnares van goud in 2022 beleeft hem namelijk niet als schaatsster, maar als manusje van alles. Schouten is analist en geniet van het leven in Milaan. Desondanks kriebelde het wel toen ze haar voormalig concurrenten in actie zag.

Schouten was voorafgaand aan de Spelen regerend winnares op de 3000 meter, 5000 meter en massa start. Inmiddels heeft Francesca Lollobrigida de eerste twee titels overgenomen, zaterdag wacht nog het laatste onderdeel met onder anderen Marijke Groenewoud. "Ik wist dat doorgaan niet mogelijk was. Maar ik heb er natuurlijk wel een paar keer aan gedacht, elke keer als mijn afstanden waren", bekent Schouten in Clubhuis Milaan.

"Ik heb in 2024 gezegd dat ik stop met langebaanschaatsen. De situatie thuis is gewoon niet gericht op topsport. Daar heb ik helemaal vrede mee. Dat is prima. Ik sta nu met een heel andere rol hier, wat ik ook heel leuk vind", benadrukt de voormalig topschaatsster.

Ziekte van zoontje Dirk

Journalist Thijs Zonneveld wijst naar Lollobrigida als voorbeeld dat het moederschap ook gecombineerd kan worden met olympisch goud. De 35-jarige Italiaanse beviel en keerde met succes terug. "Het kan", bevestigt Schouten. "Maar mijn zoontje heeft een genetische mutatie, waarbij zijn ontwikkeling niet loopt zoals een normaal gezond kindje. Ik wil daar gewoon alle aandacht aan geven. Dat is voor mij het belangrijkste."

Wat als zoon Dirk wel gezond was? "Tuurlijk gaat dat een beetje door mijn hoofd", erkent Schouten, die het geen moment mist. "Ik heb mijn eigen onderneming waar ik onwijs druk mee ben. En ik vind het leuk om in deze rol betrokken te zijn bij het schaatsen en iedereen weer te spreken."

Rol als analist

Schouten is pas net vertrokken uit de schaatswereld en moet dus kritische noten kraken over goede bekenden. "Dat stukje is af en toe nog wel moeilijk, maar dat hoort bij de baan", vertelt ze. "Je kan het nooit goed doen. Dus ik wist ook, als ik dit ga doen, gaat het ook gebeuren. Ik kan het redelijk van me afzetten."

"Tuurlijk moet ik af en toe iets over Arjan Samplonius of Jillert Anema (haar voormalige trainers, red.) zeggen", gaat ze verder. "Zij weten ook hoe deze rol is en dat het af en toe moet. Het mag een beetje schuren.: