‘Drama rond Joy Beune moet wijze les voor toekomst zijn’

In aanloop naar de 1500 meter vrouwen op de Olympische Spelen werd er veel gesproken over het gemis van wereldkampioene Joy Beune. Er werd geopperd dat Marijke Groenewoud haar plek zou moeten afstaan. Haar teleurstellende rit moet volgens schaatsicoon Marianne Timmer een les zijn voor de toekomst. "Deze situatie hebben we niet helemaal voorzien."

Groenewoud werd tiende op de 1500 meter en is op de Spelen in Milaan niet in vorm. Op de 3000 en 5000 meter deed ze ook niet mee in de strijd om de medailles. Ze pakte wel zilver op de ploegenachtervolging met Beune en Antoinette Rijpma-de Jong, die vrijdag de titel won op de 1500 meter.

Ook Timmer merkt de vormdip van Groenewoud op. "Marijke komt niet in haar slag. Ze heeft niet kunnen laten zien wat ze kan", zegt ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Toch vindt ze het niet terecht dat er wordt gezegd dat de schaatsster van Team AH-Zaanlander haar plek had moeten afstaan aan Beune.

'Volgens de regelgeving...'

"Dat is al geweest. Volgens de regelgeving is het zo gegaan zoals het is gegaan." Daar is niks meer aan te veranderen. "Ik denk wel dat we hiervan moeten leren. Deze situaties hebben we niet helemaal voorzien. Maar nee, ze (Groenewoud, red.) heeft gereden voor wat ze waard was en zij heeft die plek verdiend."

Groenewoud plaatste zich namelijk op het OKT voor de 1500 meter. Beune viel daar buiten de top drie vanwege een misser. Dat had te maken met een probleem met de rits van haar pak. Toch werd Beune de afgelopen weken gezien als een grotere kanshebber op olympisch goud dan Groenewoud.

'Zij heeft niet kunnen laten zien wat ze kan'

"En het is nu net niet gelukt", vervolgt Timmer over Groenewoud. "En dat is niet dat zij nu een mindere persoon is, maar dat kan soms gebeuren. Zij heeft niet kunnen laten zien wat ze echt kan."

Hoewel de drievoudig olympisch kampioene de kritiek onterecht vindt, benadrukt ze ook dat die geen negatieve invloed zou moeten hebben op de prestaties van Groenewoud. "In principe behoor je daarvoor af te sluiten. En als je absoluut wil presteren, moet je je daarvoor afsluiten. Hup, computer dicht, geen kranten lezen, geen appjes lezen."

