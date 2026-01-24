Ook Jake Paul heeft lucht gekregen van het baanrecord van Jutta Leerdam op de World Cup schaatsen in Inzell. De Nederlandse vloog over het ijs op de 1000 meter en kwam tot 1.12,74. Daarmee deelde ze een ferme tik uit aan de concurrenten Miho Takagi en Femke Kok.

Olympisch goud is het grote doel van Leerdam dit jaar. Vier jaar geleden in Peking strandde ze op de tweede plek achter Takagi. Op de laatste test voor de Spelen in Milaan en Cortina bewees de Nederlandse dat zij de grote favoriet is. "Niet normaal, dit had ik echt niet verwacht", reageerde Leerdam bij de NOS op haar toptijd.

"Ik weet niet hoe ik het deed, de snelheid kwam best wel makkelijk en dan glij je door. Ik heb deze week best hard getraind en zag deze niet aankomen", bekende ze. Leerdam vond haar rit op het WK sprint in 2024 lang een van haar beste 1000 meters van de afgelopen jaren. "Dat was het baanrecord, maar dat heb ik nu weer verbroken. Dat is heel bijzonder."

Jake Paul ziet op grote hoogte dat het goed is

Ver van Duitsland vandaan volgde Leerdams vriend Jake Paul de World Cup op zijn telefoon. Dat deed hij per helikopter, zo was te zien op een video die hij deelde op Instagram. Hij leefde intens mee, zo is op te maken uit de beelden. Een oerkreet volgt zodra zijn vriendin de finishlijn passeert.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

"Baanrecord en opnieuw goud op de World Cup", schrijft Paul erbij met een emoticon wiens hoofd ontploft. "The GOAT is GOATING", zet de Amerikaan er verder onder. Dat betekent zoiets als 'de beste is op dreef'.

Dit keer volgde Paul zijn verloofde nog vanuit de lucht, binnenkort zal hij er ongetwijfeld bij zijn op de Winterspelen in Milaan. Daar doet zijn vriendin mee aan de 500 en 1000 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.