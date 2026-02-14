Jordan Stolz kan zaterdag zijn tweede gouden plak bemachtigen op de Olympische Winterspelen in Milaan. De Amerikaanse media maken het land alvast warm voor een unieke prestatie van de schaatssensatie.

Stolz neemt het in zijn rit op de 500 meter op tegen Jenning de Boo. Die hoopt de Amerikaan te kunnen aftroeven. Maar in de Verenigde Staten maken ze zich geen zorgen om de Nederlandse concurrentie.

Historisch goud

In de Amerikaanse media wordt alvast voorbeschouwd op de race en de olympische titel is volgens hen voor Stolz binnen handbereik. NBC pakt uit met Stolz op de voorpagina. 'Jordan Stolz beoogt tweede olympische titel op 500 meter mannen', wordt er gekopt. "Hij lijkt de eerste Ameikaan in twintig jaar te worden die het goud pakt op die afstand", wordt er geschreven.

Ook Milwaukee JS ziet geen vuiltje aan de lucht voor Stolz. "Ja, hij is de nummer één in het World Cup-klassement op de 500 meter en de concurrentie komt niet eens in de buurt." De 21-jarige schaatser werd eerste met 499 punten. De Poolse Damian Zurek werd tweede en De Boo volgt op plek drie. NBC benoemt wel dat beiden hem al twee keer hebben verslagen dit seizoen.

Waarschuwing Jenning de Boo

Stolz won al goud op de 1000 meter. De Boo werd tweede op die afstand en hoopt zaterdag revanche te nemen. "Ik weet dat ik nog sneller kan openen", zei hij in aanloop naar de race en weet dat er veel druk van buitenaf op zijn tegenstander ligt. "Ik denk alleen niet dat Jordan Stolz snel schrikt."

Ook Joep Wennemars hoopt een medaille te bemachtigen nadat de 1000 meter voor hem in een drama eindigde. Hij kwam op de kruising in botsing met zijn Chinese tegenstander Lian Ziwen en liep daardoor het brons mis. Daarnaast komt Nederlander Sebas Diniz in actie op de 500 meter.