Antoinette Rijpma-de Jong heeft de nodige nationale en internationale titels op de ijzers achter haar naam staan. Maar de topschaatsster ruilt het schaatspak binnenkort even in voor de tweewieler: ze doet mee aan de NK wielrennen.

Dat maakt Rijpma-de Jong bekend via Instagram. 'Parcours verkennen', schrijft ze bij een selfie op haar verhaal, terwijl ze gehuld is in een paars met roze fietspak. 'Een keer een ander NK dan op het ijs', zet ze er ook nog bij. Op de foto voor de onthulling is De Jong al fietsend te zien in Roden, waar de Nederlandse kampioenschappen gehouden zullen worden voor nieuwelingen, junioren en elite zonder contract.

Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong zoekt op bijzondere locatie de grens op: 'Het staat in de fik' Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong is een van de vele Nederlandse ijzers in het vuur om bij de komende Olympische Winterspelen medailles te veroveren. Om bij het kwalificatietoernooi eind 2025 kans te maken op tickets, traint de veelvoudig allroundkampioene momenteel op de fiets in het berglandschap.

Rijpma-de Jong heeft dus een iets andere voorbereiding dan de meeste schaatsers, dit olympische jaar. Onlangs was ze met Team Reggeborgh op trainingskamp in het Italiaans Collalbo, waar ze ook al de nodige meters maakte op de wielerfiets.

Getrouwd met semi-professionele wielrenner

Rijpma-de Jong leerde haar huidige man Coen ook op de fiets kennen. In 2019 kruisten hun paden toen Rijpma wel eens meetrainde met de toenmalige ploeg van de schaatsster in de zomer. Ze trouwden in 2022 en zijn samen bezig met een nieuw project. "We zijn achter de schermen bezig met iets groters", schreef Rijpma bij een emotionele post op Instagram. "Een maatschappelijk doel dat nauw bij mijn hart ligt, en bij dat van Antoinette. Daarover binnenkort meer."

Tragisch 'kantelpunt' opent ogen van man topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong: 'Geen later, alleen nu' Coen Rijpma, de man van topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong, gaat binnenkort een grote uitdaging aan. Hij gaat namelijk de Tour de France fietsen. De 33-jarige maakte veel mee in zijn leven en na een tragisch 'kantelpunt' nam hij een moedige beslissing.

Rijpma was een verdienstelijk fietser, die op redelijk hoog niveau uitkwam. Rijpma belandde in het ziekenhuis door een harde klap op het asfalt. "Ik was niet klaar met wielrennen maar ik voelde: er is meer dan alleen sport. Ik zocht nieuwe uitdagingen. Fysiek én mentaal."

Tour de France

Die vond hij in defensie, waar hij ook weer stopte omdat hij koos voor een leven met de schaatsster. Onverwachts overleed onlangs een goede vriend van Rijpma, waardoor hij met een missie begon. "Daarom fiets ik vanaf 4 juli de volledige Tour de France. Niet om te winnen. Maar om iets af te maken voor mezelf", aldus de man van Rijpma-de Jong, voor wie geldt: 'geen later, alleen nu'.

Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong wacht man op in Parijs na aankondiging van loodzware uitdaging De Tour de France is het summum van het wielrennen en niet voor iedereen weggelegd. De tweehonderd renners die jaarlijks geselecteerd worden door hun professionele ploegen, halen niet allemaal Parijs. Als amateur zijn de 21 etappes helemaal een enorme uitdaging. Toch gaat de man van topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong zich eraan wagen.

Rijpma fietst niet mee met de elite, maar gaat een dag vóór het echte peloton op pad. Zijn vrouw zal hem opwachten in Parijs, de iconische finishplaats van de grootste wielerronde ter wereld.