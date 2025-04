Antoinette Rijpma-de Jong neemt ruimte om op te laden: 'Even helemaal uitschakelen'

Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong heeft even ruimte genomen om bij te komen na het afgelopen schaatsseizoen. Ze nam de tijd om 'gewoon even te leven' en deelt een simpele, maar gouden tip.

"Pauze zonder plan", schrijft Rijpma-de Jong op LinkedIn. Ze is na het schaatsseizoen met haar man en hond op vakantie gegaan om even tot rust te komen. "Fietsen zonder doel, beetje om je heen kijken en soms linksaf slaan omdat het daar zonniger lijkt."

Ze hebben genoten aan de Spaanse kust. De schaatsster en haar man Coen verbleven niet in een hotel, maar in een 'lekker huisje'. "Zelf ontbijtje maken en avondeten koken", aldus Rijpma-de Jong.

"Geen gedoe, geen schema’s, gewoon even leven, maar dan ergens anders", vervolgt ze. Ze deelt de boodschap met een doel: bewustzijn creëren voor rust en ruimte in een stressvolle wereld. "Het is soms juist goed om even helemaal uit te schakelen: geen druk, geen to do's."

Ruimte

"En dan merk je ineens hoeveel ruimte dat geeft. Simpel maar goud", zegt de 30-jarige, die inmiddels weer terug is in Nederland. "En ik neem dat beetje ruimte gewoon mee."

Rijpma-de Jong zal ook wat ruimte moeten maken voor haar twee souvenirtjes die ze heeft meegenomen uit Moraira aan de Costa Blanca opzitten. Daar vierde Rijpma-de Jong haar dertigste verjaardag en deed ze zichzelf iets cadeau. De topschaatsster trakteerde zichzelf op twee enorme planten, zo is te zien op een foto die ze op Instagram Story deelt.

De schaatsster zal snel weer aan de bak moeten. Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur, ook al breekt in Nederland de lente aan. Voor de schaatsers is het zaak om op tijd in vorm te geraken, want ze moeten er meteen staan. Bij de NK afstanden (31 oktober - 2 november) zijn namelijk startbewijzen te verdienen voor de World Cups.