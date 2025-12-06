Voorafgaand aan de 10.000 meter in Thialf, verschenen Beau Snellink en Chris Huizinga voor de camera van de NOS om te praten over de voorbereiding van Team Essent. Waar Snellink niet prijs wilde geven wat er 'verkeerd' zou zijn geweest aan de voorbereiding, gaf Huizinga iets meer openheid van zaken: "Daar moet je misschien ook van leren."

"Ja, dat kan ik wel zeggen ja", vertelde Snellink lachend vlak voor zijn race op de 10.000 meter in Thialf in gesprek met de NOS toen hem werd gevraagd of hij nu beter is dan aan het begin van het seizoen. Schaatsteam Team Essent, waar Snellink onderdeel van is, zou niet op de juiste manier hebben getraind in aanloop naar het NK.

"We hebben her en der een foutje gemaakt", legt Snellink uit. "Niet qua schema of wat dan ook, maar dat blijft intern, maar we hebben gewoon intern iets laten liggen en dat is zonde", gaf de schaatser weinig prijs. Ook op de vraag of ze "te weinig" of "te veel" hebben gedaan, blijft Snellink geheimzinnig: "Daar ga ik verder niet op in."

'Was niet optimaal'

Chris Huizinga, Snellinks ploeggenoot bij Team Essent, wilde iets dieper op de kwestie ingaan. "Ik heb er ook voor gekozen om wat harder door te trainen in de periode oktober", vertelt hij. Op de vraag of dat wellicht "te hard" zou zijn geweest, antwoordt hij: "Misschien, maar goed, daar moet je misschien ook van leren. Het is lastig om te zeggen wat het precies is, maar het was niet optimaal."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.