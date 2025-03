Beau Snellink grijpt onder luid gejuich van Sven Kramer zilver op WK afstanden, thuisfavoriet maakt fans gek

Sander Eitrem heeft in Hamar voor een groot feest gezorgd door goud te pakken op de 5000 meter. De Noor pakte voor eigen publiek na een prachtig duel met Beau Snellink het goud. De Nederlander werd flink aangemoedigd door Sven Kramer, die directeur bij zijn ploeg is, en pakte uiteindelijk heel knap het zilver.

Met Snellink, Chris Huizinga en Jorrit Bergsma had Nederland in Hamar drie troeven in handen, maar al snel werd duidelijk dat de eerste van hen de kolen uit het vuur moest gaan slepen. Huizinga en Bergsma vielen namelijk tegen en dat zal vooral voor Huizinga een domper zijn geweest. Hij won twee weken geleden nog de World Cup in Heerenveen, maar kwam er in Hamar niet aan te pas.

Schrikmoment Eitrem na prachtig gevecht met Snellink

Snellink moest het in de voorlaatste rit opnemen tegen Eitrem, die hoopte voor eigen publiek de wereldtitel te gaan pakken. De twee heren maakten het publiek gek met een schitterend duel waarin de Noor zijn race perfect ingedeeld had. Hij nam in de slotrondes afstand van Snellink, die flink werd aangemoedigd door Sven Kramer, en zorgde voor groot feest op de tribunes, maar zelf keek hij vooral bezorgd toen hij over de streep kwam.

Eitrem tikte tijdens de wedstrijd namelijk het blokje van de tijdwaarneming aan en leek zelf bang te zijn dat het hem weleens een diskwalificatie op kon gaan leveren. Dat was echter niet het geval en dus was de vreugde groot in de Noorse hal.

Eerste individuele plak Snellink

Voor Snellink is het zijn eerste individuele medaille op de WK afstanden nadat hij in het verleden wel al twee keer goud won. Hij pakte met de Nederlandse ploeg namelijk de wereldtitel op de ploegenachtervolging in 2021 en 2023.

Bijzondere bronzen plak

De 22-jarige Vladimir Semirunniy zorgde voor een enorme verrassing door voor Davide Ghiotte het brons te pakken. De jongeling komt oorspronkelijk uit Rusland en was sinds de invasie van dat land in Oekraïne dan ook een tijdlang geschorst. Hij besloot in 2023 echter om te vluchten en nam vervolgens de Poolse nationaliteit aan. Hij komt pas sinds december voor dat land uit, maar bezorgt de Polen nu al een WK-medaille.