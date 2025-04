Jutta Leerdam plaatst 'gevaarlijke' foto op Instagram: 'Niets is meer Nederlands dan dit'

Topschaatsster Jutta Leerdam heeft speciaal voor Koningsdag een bericht op Instagram geplaatst met een Nederlands tintje. Maar met die foto zoekt ze wel het gevaar op.

Leerdam maakte een selfie op de fiets met een Oranje sportbeha. Een behoorlijk Nederlands tafereel, maar de schaatsster is niet in haar thuisland te vinden op Koningsdag. Ze is nog in Puerto Rico bij haar vriend Jake Paul.

Schoonbroer Jutta Leerdam door 'serieus ongeluk' bijna dood: 'Met een heli naar het ziekenhuis' De Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam is trotse tante van een nichtje. Haar schoonbroer Logan Paul, de broer van haar verloofde Jake, kreeg een dochter met zijn aanstaande vrouw Nina Agdal. Maar Leerdams schoonfamilie had er heel anders uit kunnen zien.

Toch staat ze stil bij de speciale dag in Nederland. "Een beetje oranje voor mijn land", schrijft ze bij de foto. In haar story voegt ze daar nog wat aan toe. De handeling die ze doet op de selfie is namelijk best gevaarlijk.

Gevaar

In haar ene hand heeft ze namelijk haar telefoon om de foto te nemen, iets wat in Nederland al een boete van 160 euro zou opleveren. Maar haar andere hand heeft ze ook niet aan het stuur, die hangt naast haar lichaam.

Eenling Jutta Leerdam bijt van zich af na verhalen over 'diva-gedrag': 'Het is niet oké' Jutta Leerdam zette vorig jaar de schaatswereld op zijn kop, door de beslissing te maken solo verder te werken naar de Olympische Spelen. De topschaatsster hekelt de berichtgeving omtrent die beslissing. Dat ze werd weggezet als 'diva' bevalt haar allerminst.

"Niets is meer Nederlands dan fietsen zonder handen", schrijft de 26-jarige Leerdam. Gelukkig lijkt het allemaal goed te zijn gegaan. De schaatstopper kan een blessure zeker niet gebruiken voor het Olympische seizoen.

Olympische Winterspelen

Leerdam zal binnenkort weer terugkeren naar Nederland om zich voor te bereiden op de winter, met als hoogtepunt de Spelen van 2026 in Milaan. Daar wil ze voor goud gaan op de 1000 meter. Vier jaar geleden pakte ze zilver op die afstand, achter Miho Takagi.

Sentimentele topschaatsster Jutta Leerdam onthult bijzondere bijnamen die verloofde Jake Paul haar gaf Jutta Leerdam maakte de afgelopen tijd een heleboel bijzondere dingen mee. De schaatsster vloog na het einde van het seizoen naar de andere kant van de wereld en bracht daar veel tijd door met haar geliefde Jake Paul. Toch zijn er af en toe ook moeilijkere momenten, want Leerdam geeft aan dat ze een bijzonder persoon mist.

Het is de laatste mogelijkheid voor de Nederlandse om Olympisch kampioene te zijn. De komende Winterspelen zullen namelijk haar laatste zijn, zo bevestigde ze in de realityserie van haar vriend Jake: Paul American.