Jutta Leerdam kan verleiding niet weerstaan, Nederlandse topschaatsster reageert met 'oops'

Het schaatsseizoen is voorbij en de drukte maakt plaats voor ontspanning: Jutta Leerdam geniet volop van zonnige dagen in Puerto Rico. Op Instagram geeft de topschaatsster haar volgers een inkijkje in haar relaxte leventje samen met haar 'beste vriend' op het prachtige eiland in de Caribische Zee.

Ondanks dat het schaatsseizoen voorbij is, blijft Leerdam trouw aan haar gezonde levensstijl. Op haar Instagram Stories neemt ze haar volgers mee tijdens een ontspannen dag in de omgeving van het droomhuis van haar verloofde Jake Paul, die daar al enige tijd woont.

Ze bezoekt een lokale markt, die ze op Instagram omschrijft als 'Market Sunday'. Tussen de kleurrijke stalletjes toont ze de ene na de andere prachtige fruitsoort, voordat ze zelf een maaltijd samenstelt. Met zichtbaar plezier en oog voor detail schept Leerdam haar bakje vol met verse sla, waarmee ze kiest voor een gezond en licht diner.

Trouwe viervoeter

Op de markt maakt Leerdam niet alleen haar bordje klaar, maar laat ze zich ook verleiden tot flink wat extra aankopen. Voordat haar bezoek eindigt, vult ze meerdere tassen met verse producten en gezonde lekkernijen. Met een knipoog naar haar eigen enthousiasme deelt ze daarvan een foto met 'oops'. Waarschijnlijk waren deze aankopen niet helemaal gepland, maar kon ze de verleiding simpelweg niet weerstaan.

Na het bezoek aan de markt en met goed gevulde boodschappentassen keert de topschaatsster terug naar huis. Daar wacht haar 'beste vriend' al op haar: Thor, prachtige Golden Retriever van Paul. Leerdam deelt een aandoenlijk moment op waarop de hond vol vertrouwen voor haar poseert en ze hem vervolgens een aai over zijn bol geeft.

Een vleugje van Koningsdag onder de palmbomen

Eerder liet Leerdam haar volgers al meegenieten van haar eigen manier om Koningsdag te vieren, al was ze dit keer ver weg van Nederland. Op haar mountainbike reed ze onder de stralende zon tussen de palmbomen van Puerto Rico, gekleed in een sportieve outfit met oranje accenten. 'Een vleugje oranje voor mijn land', schreef ze trots bij de beelden. Zo gaf ze vanuit de tropen alsnog een mooie knipoog naar de Nederlandse feestdag.

Met de ontspannen dagen in Puerto Rico tankt Leerdam voluit energie voor het nieuwe schaatsseizoen. Want hoewel de schaatsen voorlopig opgeborgen blijven, kijkt ze stiekem alweer vooruit naar haar laatste grote doel: olympisch goud in Milaan 2026. Tot die tijd lijkt genieten, samen met haar grote liefde Paul en trouwe viervoeter Thor, minstens zo belangrijk.