Joep Wennemars heeft een naar besluit moeten maken voor de 500 meter in Thialf. De topschaatser heeft erg veel last van een liesblessure, maar van de KNSB moet hij wel van start op de afstand. Van tevoren is dus al bekend dat Wennemars niet zal finishen.

Volgens zijn Team Essent gaat hem om een oude liesblessure die Wennemars weer in de greep heeft. De topschaatser moet echter op de 500 meter van start gaan van de KNSB. De bond wil belangrijke wereldbekerpunten voor Nederland veiligstellen en dus honoreert de 23-jarige sprinter het verzoek en gaat hij van start op de 500 meter. Van te voren is nu al bekend gemaakt dat Wennemars de rit niet uit zal rijden, om het risico op het verergeren van de blessure te voorkomen.

Team Essent en de KNSB zullen op een later moment gaan bekijken hoe en waar Wennemars zal rijden richting het belangrijke OKT. De 500 meter in Thialf zal dus niet een race worden waar hij voluit zal gaan of überhaupt een tijd neer zal gaan zetten. Een domper voor Wennemars, want tijdens de laatste World Cup in Calgary verbeterde hij nog zijn persoonlijk record op de 500 meter.

'Druist tegen alles in waar ik voor sta'

Via Team Essent reageert Wennemars op de beslissing en het feit dat hij geblesseerd de 500 meter zal gaan rijden. "Wel starten en niet finishen druist in tegen alles waar ik voor sta als schaatser. Maar dit is op dit moment het enige wat ik kan doen voor Nederland. Ik informeer mijn tegenstander vooraf en hoop dat Thialf hem extra zal aanmoedigen." Wennemars gaat in de derde rit van start tegen de Chinees Lian Ziwen.

Tijdens de 1500 meter reed Wennemars nog een titanenduel met de Amerikaanse revelatie Jordan Stolz. In het begin leek de zoon van oud-topschaatser Erben Wennemars nog kans te maken, maar in het slot van de race was de Amerikaan niet meer bij te houden. Uiteindelijk stond Wennemars als zesde op het scorebord van de 1500 meter. Daarmee was hij niet de snelste Nederlander, want dat werd Tim Prins.