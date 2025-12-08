Topschaatser Joep Wennemars kon bij de World Cup in Heerenveen niet optimaal presteren. De regerend wereldkampioen 1000 meter wordt geplaagd door een liesblessure. Dat heeft ook gevolgen voor de komende World Cup in Hamar.

Wennemars komt bij de wereldbekerwedstrijden in Hamar vanaf vrijdag onder voorbehoud in actie op de 500 meter. De 23-jarige schaatser had afgelopen zondag last van een liesblessure en ging op de 500 meter alleen van start om meteen te stoppen, om zo wel de belangrijke wereldbekerpunten binnen te halen.

Klassement

De selectiecommissie van schaatsbond KNSB heeft Wennemars met het oog op het klassement wel geselecteerd voor de twee wedstrijden op de 500 meter in Noorwegen. Op de 500 meter staat Wennemars zeventiende. De positie in het klassement is van belang, omdat Nederland met drie rijders in de top 21 van het klassement moet staan na de vier wereldbekers. Dat is nodig om het maximale aantal van negen schaatsers te mogen afvaardigen naar de Olympische Spelen in Milaan.

Op de 1000 en 1500 meter komt hij in Noorwegen niet in actie. Op die twee afstanden staat Wennemars zesde en vijfde in het wereldbekerklassement en is een plaats in de top 21 zeker. Als je na de start meteen opgeeft en laatste wordt, krijg je toch nog wat puntjes. Niet meedoen betekent geen punten.

Nederlanders in het klassement

Op de 5000 meter staan de vaste vijf rijders in deze wereldbeker aan de start. Jorrit Bergsma, Chris Huizinga, Beau Snellink, Kars Jansman en Marcel Bosker strijden alle vijf nog voor een hoge notering in het wereldbekerklassement over de langste afstanden. Bergsma staat zevende en Huizinga achtste, Snellink staat op de veertiende plaats. Jansman is negentiende en Bosker twintigste.

Voor het maximale aantal startplekken moeten er in het klassement over de langste afstanden twee rijders in het klassement bij de eerste negen staan en drie bij de eerste vijftien.

Jenning de Boo

Jenning de Boo komt in Hamar alleen in actie op de eerste 500 meter en op de 1000 meter. Op de tweede 500 meter kan Dai Dai N'tab starten. Merijn Scheperkamp rijdt de 1000 meter en Serge Yoro de 1000 en 1500 meter.

