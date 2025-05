Dit is Marcel Bosker: topschaatster trouwde in geheim met collega en sprak openhartig over lastige periode

Marcel Bosker is al jarenlang een bekend gezicht tijdens schaatswedstrijden. Met meerdere gouden medailles, een olympische deelname en twee nationale titels op zak is de 28-jarige schaatser erg succesvol gebleken. Maar hij kent ook de andere kant van de medaille en daar kwam hij vorig jaar achter.

Bosker werd niet in Nederland, maar in Zwitserland geboren. Als zoon van een succesvolle schaatsmoeder (Henriët Bosker-van der Meer) en een verdienstelijke schaatsvader (Ronald Bosker). Bosker junior woonde een flink deel van zijn jeugd in het Alpenland, maar verkaste op veertienjarige leeftijd zonder familie om topschaatster te worden in Nederland. Daar trok hij in bij een gastgezin. Later zou hij tegen Schaatsen.nl vertellen dat hij hen nu als zijn ouders ziet.

Topschaatser worden, dat lukte. Vooral in de achtervolgingsploeg was Bosker een cruciale schakel. Daar won hij in 2019, 2020, 2021 en 2023 goud mee op de WK afstanden. Met onder meer twee nationale titels allround (2018 en 2022) en brons op het WK (2018) is de prijzenkast in huize Bosker al aardig gevuld. Op de Olympische Spelen van 2022 liep hij een felbegeerde achtervolgingsmedaille mis.

Nederlandse topschaatser schrikt zich rot van impact nieuwe regel: 'Dit was echt verschrikkelijk' Vol goede moed is Marcel Bosker aan het nieuwe schaatsseizoen begonnen. Bij het World Cup Kwalificatie Toernooi in Thialf pakte hij een ticket voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter. Op de massastart kwam hij vervolgens tot een vervelende ontdekking.

Mentale problemen

Dat je niet alleen schaatst met je lichaam, maar ook met je hoofd werd vorig jaar duidelijk. Tijdens het NK allround van 2024 kwam alles er uit bij Bosker. Openhartig sprak hij bij de NOS over zijn mentale problemen. "Ik ben op hele jonge leeftijd in mijn eentje naar Nederland verhuisd. Dat was gewoon wel pittig." Tijdens dat gesprek liet hij ook weten 'voor het eerst niet op zijn tenen te hoeven lopen'. Hij besloot na het interview uit de wedstrijd te stappen.

Marcel Bosker meldt zich af voor slotdag NK allround na worsteling met mentale problemen: 'Er komen dingen uit het verleden op' Marcel Bosker heeft zich afgemeld voor de slotdag van het NK allround. De schaatser zit momenteel niet lekker in z'n vel. Dat zei hij zaterdagmiddag na de eerste afstand op het NK allround. Hij kende een slecht weekend op de WK afstanden in Calgary en twijfelde zelfs om überhaupt te rijden op het NK allround. Nu heeft Bosker zich voor de laatste dag alsnog teruggetrokken.

Gelukkig voor Bosker kreeg hij veel bemoedigende appjes en ondersteunde oud-teamgenote Ireen Wüst hem enorm. Bosker hoopte destijds dat zijn openbaring hem zou helpen om in 2025 mooie resultaten te boeken met Team Reggeborgh. De start is in ieder geval uitstekend, want hij eindigde als derde op het NK allround en plaatste zich zo voor het EK van aankomend weekend.

Getrouwd met Melissa Wijfje

Wie daar niet bij is, is Melissa Wijfje. Zij greep naast een ticket. Wijfje is de verloofde van Bosker. De schaatser vroeg zijn geliefde in het voorjaar van 2023 ten huwelijk. Dat huwelijk staat 'ergens in 2025' gepland, zo vertelde Bosker een paar maanden nadat hij op de knieën ging. Maar de waarheid was iets anders: zij trouwden in het geheim al op 23 mei 2024. Een jaar later volgde het huwelijksfeest.

Bekend Nederlands schaatskoppel doet opvallende onthulling: jaar geleden in het geheim getrouwd Fantastisch nieuws uit de schaatswereld: Marcel Bosker en Melissa Wijfje zijn getrouwd. Sterker nog: een jaar geleden gaven zij elkaar 'stiekem' al het jawoord. Het schaatskoppel vierde op 23 mei het éénjarig jubileum van hun huwelijk met een feest en daar besloot een collega van Bosker de microfoon te grijpen en een liedje te zingen.

Met vrouw naar Olympische Spelen?

Bosker is door zijn derde plaats op het NK is hij uiteraard ook een kanshebber voor een medaille op het EK. Maar stiekem kijkt ook vooruit naar de Spelen van volgend jaar in Milaan. Dan hoopt hij samen met zijn vriendin naar Italië a te reizen. "Het zou mooi zijn als Melissa als Melissa Bosker naar de Olympische Spelen gaat", zo vond hij in 2023 al. De tijd zal het leren.