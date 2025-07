Schaatsster Marrit Fledderus schurkt tegen de internationale top aan. In Nederland behoort ze al tot de beste sprinters op het ijs. Haar relatie met Reggeborgh-ploeggenoot Stefan Westenbroek helpt haar de concurrentiestrijd aan te gaan en te winnen. "We steunen elkaar door begrip te hebben", zegt Fledderus in een vragenvuur van schaatsen.nl.

Fledderus en Westenbroek zijn al jaren samen en kennen elkaar dan ook door en door. Het zorgde ervoor dat ze 'thuis' precies weten wat ze wel en niet van elkaar nodig hebben. "We weten precies hoe het is om teleurgesteld te zijn. Maar we hebben afgesproken: thuis is thuis. Meer dan even kort praten over de training doen we niet. Als ik de hele dag met schaatsen bezig ben, word ik gek. Soms zegt Stefan ook: 'Nu even geen schaatsen'."

'Toen voelde ik me even heel slecht'

Dat de twee allebei de schaatstop willen halen, maakt het soms ook moeilijk om het leven met elkaar te delen. Hoe doen ze het bijvoorbeeld als de één goed gaat en de ander worstelt? "Toen ik het WK niet gehaald had, voelde ik me even heel slecht. Op zo’n moment was het fijn dat ik de mensen om me heen had die ik vertrouw. Bij mijn ouders kon ik even mijn frustratie kwijt. Ik trok minder naar Stefan toe, want hij was bezig met zijn eigen wedstrijden."

'Ik kan heel erg in mijn hoofd zitten'

Sowieso spelen haar ouders een belangrijke rol in haar carrière en haar leven. Van haar vader en moeder leerde ze een belangrijke levensles. “Ik kan heel erg in mijn hoofd zitten als het niet goed gaat. Praten helpt om mijn teleurstelling eruit te gooien. Vervolgens laat ik het los en doe ik weer normaal. Mijn ouders leven mee en zeggen dan: ‘Het is klote, maar het leven gaat door.’ Die nuchterheid heb ik vanuit huis meegekregen."

Concurrent én vriendin Femke Kok

Op het ijs heeft ze aan ploeggenoot en schaatsvriendin Femke Kok een fijn persoon om zich heen. Ze zijn echter ook elkaars concurrenten. "Met sprintjes op de fiets gaat het er bijvoorbeeld hard aan toe. Niet veel mensen verwachten dat van ons. Zonder die strijd zijn we ook geen topsporters. Femke is een grote concurrent, van haar wil ik winnen. Maar we helpen elkaar ook veel."