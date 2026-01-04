Voor Jutta Leerdam waren de laatste dagen van 2025 vrij stressvol door haar val op haar favoriete 1000 meter op het OKT. Het kwam echter allemaal goed voor de topschaatsster en dat lijkt een goede reden om samen met haar zussen op stap te gaan.

Leerdam hoorde samen met Femke Kok tot de topfavorieten om zich op de 1000 meter bij het OKT te plaatsen voor de Winterspelen. Ze belandde echter in de wachtkamer doordat ze in haar race ten val kwam. Uiteindelijk kwam het allemaal goed en doet Leerdam volgende maand in Milaan zowel aan de 500 als de 1000 meter mee.

Avondje uit met zussen

Dat werd op nieuwjaarsdag bevestigd door schaatsbond KNSB en dus begon het jaar met een mooie opsteker. Leerdam zal na alle stress van het OKT behoefte hebben gehad aan wat ontspanning en dus trok ze er samen met haar zussen een avondje op uit.

De topschaatsster deelt op haar Instagram een foto met oudere zus Merel en jongere zus Beaudine. De drie hebben het samen in ieder geval goed naar hun zin. "Gezegend met de beste broers en zussen", schrijft de 27-jarige Leerdam bij de foto. Ze zet daar ook de namen van haar zussen Merel en Beaudine neer, net als die van haar broer Kjeld. Hij is op de foto echter niet te zien.

Opluchting na OKT

Leerdam zal na het OKT flink opgelucht zijn geweest. Haar grote doel is tenslotte het winnen van olympisch goud en door de dominantie van Kok op de 500 meter lijkt de 1000 meter daarbij haar grootste kans. Door de val leek ze afhankelijk te worden van een aanwijsplek en die kreeg ze uiteindelijk ook doordat de matrix precies in haar voordeel uitviel.

Naomi Verkerk werd namelijk derde op de 1000 meter, maar belandde op de vijftiende plek in die matrix. Ze was daarmee de tiende vrouw en er mogen er maar negen naar Milaan. Doordat Verkerk zich niet plaatste voor de Spelen kwam er een ticket op de 1000 meter vrij en die ging uiteraard naar Leerdam.

