Sandrine Tas was dé verrassing op de 5000 meter bij de vrouwen. De 30-jarige Belgische reed samen met Merel Conijn een fantastische race. Voor de Nederlandse werd het zilver, voor de Belgische werden het tranen van verdriet.

Tas zorgde er mede voor dat Conijn een sterke tijd kon neerzetten op de 5000 meter. Ze duwden elkaar tot grotere hoogtes en zo ging het Belgische record op de afstand eraan. Het oude record stond op 6.52,24 van haarzelf en nu zat ze daar maar liefst zes seconden onder. Ze zat dertien honderdsten van brons af en ook maar 30 honderdsten van goud.

'Ondankbare plek'

De Belgische media zagen hoe Tas strandde in het zicht van de haven, mede door een geweldige slotronde van de winnares Francesca Lollobrigida. 'De meest ondankbare plek...', zo schrijft Het Nieuwsblad. 'En dan kan Sandrine Tas haar tranen niet bedwingen. Zo dichtbij!'

Sporza schrijft woorden van dezelfde strekking: 'Net niet! Er zaten dertien honderdsten tussen Tas en een stevige stunt. Vier vrouwen op een zakdoek, met Tas net naast het podium. Hoe spannend kan het zijn? Na 5 kilometer schaatsen waren de verschillen bijzonder klein bij de vrouwen, met een Belgische op de meest ondankbare plaats'.

Bij HLN spreken ze van 'bittere tranen' bij Tas, ondanks haar sterke prestatie in Milaan. 'Sandrine Tas strandt op dertien honderdsten van het brons en drie tienden van het goud. Ze barst dan ook in tranen uit. Ook zij voelt dat een bronzen medaille er écht inzat na een ijzersterke prestatie. Maar liefst zes seconden deed ze beter dan haar persoonlijk record.'