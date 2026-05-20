De Olympische Winterspelen van 2030 zijn nog heel ver weg, maar er is nu al een hoop om te doen. Het toernooi wordt georganiseerd in de Franse Alpen, maar de kans is groot dat veel olympiërs ook in Nederland in actie komen. Mogelijk worden de schaatswedstrijden in Thialf gehouden. Dat levert felle reacties op. Ook ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben hun woordje klaar.

Wat is er aan de hand? In Frankrijk ligt er geen ijsbaan voor het langebaanschaatsen en dus wordt er gekeken naar andere opties. De kans is dus behoorlijk groot dat de olympische langebaanschaatswedstrijden in Thialf, Heerenveen worden gehouden. In hun Sportnieuws.nl-podcast werpen Hoog en Van As de vraag op of het 'pijnlijk' is als er olympische schaatswedstrijden in Heerenveen worden gehouden.

Van As, de partner van schaatsicoon Sven Kramer, is duidelijk. "Eens." Vervolgens legt ze uit waarom er in Frankrijk problemen zijn richting de Winterspelen. "Daar hebben ze geen schaatsbaan. Dat was in Milaan ook zo. Daar hebben ze een schaatsbaan gebouwd in een soort congrescentrum." Dat is een optie, maar ook Thialf is als locatie een serieuze kandidaat voor de Spelen.

De olympisch kampioenen vinden het vooral jammer voor de sporters als er echt in Thialf geschaatst gaat worden. "Dan ga je dus schaatsen op 1500 kilometer afstand van waar de Spelen zijn. Dan heb je helemaal niet dat olympische gevoel, je zit niet in het olympisch dorp. Je zit eigenlijk geïsoleerd in Heerenveen." Hoog vult aan. "Waar ze al het hele jaar zijn..."

Verschillende grote namen uit de schaatswereld waren al kritisch op de plannen en dat begrijpen de ex-tophockeysters wel. "Dan zeggen ze ook: je wil gewoon in dat dorp zitten, je wil die sfeer meemaken, je wil daar met al die andere atleten zitten die ook voor het hoogst haalbare gaan. De Olympische Spelen zijn ook iets heel bijzonders."

Paar voordelen voor schaatsers

Mocht het er toch van gaan komen, dan zien Hoog en Van As ook wel een paar voordelen. "Je zal vast ook schaatsers hebben die het heerlijk vinden", denkt Van As. "Die niet houden van die reuring. Lekker, dicht bij huis. Dan kan je net zo goed thuis slapen natuurlijk." Daar haakt Hoog ook op in. "Je gaat ook niet tien dagen in een hotel zitten denk ik. Dan ga je toch ook even thuis slapen?"

Het zijn zorgen voor later, maar de kans is groot dat de Spelen in Thialf werkelijkheid worden. "Het lijkt me heel raar inderdaad. Ik ben benieuwd. Het ziet ernaar uit dat het wel zeer waarschijnlijk is", sluit Van As af.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door in de podcast En Door... In de nieuwste aflevering aandacht voor onder anderen de nieuwe hobby van Sven Kramer, het vertrek van Erben Wennemars en de afkeer van een olympisch schaatstoernooi in Thialf. Luister de nieuwe aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.

