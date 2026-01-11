Veel ogen waren op de EK afstanden gericht op Anna Boersma. De Nederlandse topschaatsster was de enige landgenote die in Polen aan de start verscheen, die óók op de Olympische Spelen rijdt. Toch bleek haar EK teleurstellend, al moet er volgens schaatsicoon Marianne Timmer niet te zwaar aan getild worden.

Een zesde plaats op 'haar' 500 meter, een valpartij van teamgenote Isabel Grevelt op de teamsprint en een afmelding vlak voor de start van de 1000 meter. Dat is de opbrengst van Boersma op de EK afstanden. "Niet helemaal wat we van haar verwacht hadden", gooit presentator Aron Kleeven het onderwerp op bij Timmer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Timmer is het helemaal oneens met zijn stelling dat Boersma de EK afstanden beter over had kunnen slaan. "Nee, ik denk juist dat het goed is."

'Geen vuiltje aan de lucht'

Volgens Timmer is het voor de jonge Boersma (24) 'juist goed' dat ze meedeed. "Met de snelheid in haar benen internationaal meedoen... Je hebt toch weer die wedstrijd in de benen en je hebt stof tot nadenken. Hier moet je lering uit trekken en weer door. Ik had de EK ook gereden", zegt Timmer. "Het was een beladen OKT, maar heeft wel weer dit weekend meegedaan en het internationale veld weer ontmoet. Er is geen vuiltje aan de lucht."

'Niet alles is een succes'

Boersma heeft toch maar mooi meegedaan aan een EK en die ervaring nu in haar broekzak. Timmer noemt haar deelname 'een prima keuze'. "Als je een keer zesde wordt, is dat niet erg. Als ze ziek gaat worden of er tegenaan zit, is het een ander verhaal. Maar niet alles is een succes. Nog drie weken tot aan de Olympische Spelen. Nou, tijd zat."

