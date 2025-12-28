Terwijl in Thialf wordt gestreden om olympische startbewijzen, heeft Esmee Visser na een moeilijke periode van zich laten horen. De olympisch kampioene van 2018 deelt een openhartig bericht waarin ze terugblikt en tegelijkertijd met goede moed naar de toekomst kijkt.

De afgelopen maanden stonden voor Visser volledig in het teken van haar revalidatie na aanhoudende heupproblemen. Artsen gaven eerder aan dat schaatsen voor december lastig zou worden, maar het begin van het herstel verliep beter dan verwacht. Daardoor kwam het olympisch kwalificatietoernooi ineens voorzichtig in beeld als mogelijk doel. Met die stip op de horizon besloot Visser alles op alles te zetten. Als topsporter wilde ze haar grenzen verleggen en het maximale uit zichzelf halen.

Opnieuw tegenslag voor Visser

"Als atleet is het fijn om doelen te stellen, grenzen te verleggen en het best mogelijke eruit te halen", schrijft Visser op Instagram. Vanuit die gedachte richtte ze zich volledig op het OKT. Ze deed er alles aan om dat punt te bereiken en bouwde haar trainingen zorgvuldig op. Zo maakte ze weer meters via marathonrondjes, in de hoop haar lichaam stap voor stap klaar te stomen voor een terugkeer op het hoogste niveau.

Toch kreeg Visser opnieuw te maken met een tegenslag. In haar revalidatie moest ze weer pas op de plaats maken. "Luisteren naar het lichaam is soms moeilijk als het hoofd zo graag wil", erkent ze. "Maar ik ben trots op mijzelf hoe ik er toch ook mijn rust in gevonden heb."

'Natuurlijk mis ik het'

Het missen van het OKT blijft pijnlijk, maar Visser richt haar blik nadrukkelijk op wat er al achter haar ligt. "Ik heb mooie herinneringen aan acht jaar geleden en de jaren die erop volgden. Ik kan daar eindelijk met trots op terugkijken en erover praten", schrijft ze.

Ze accepteert de weg die ze de afgelopen periode richting het OKT heeft afgelegd. "Natuurlijk mis ik het, maar ik heb geen spijt van alles wat is gebeurd en waar ik nu sta. Dat hoort erbij", klinkt het nuchter. Voor nu ligt de focus volledig op haar herstel. "Het belangrijkste is dat mijn heup volledig kan herstellen, zodat ik op de lange termijn weer vrij kan bewegen", gaat ze verder. "Wanneer dit gaat zijn weet niemand. Tot dan kan ik alleen maar verstandige dingen doen en hard blijven werken."

Bemoedigende woorden

Tot slot spreekt Visser haar dank uit aan iedereen die haar tijdens dit proces begeleidt en steunt. Ook richt ze zich tot de schaatsers die wél actief zijn op het OKT. "Geluk en verdriet liggen daar zo dicht bij elkaar. Houd geloof in jezelf en meer dan je best kun je niet doen." Ondanks haar afwezigheid op het ijs blijft Visser betrokken bij het schaatsen: later op de avond is ze te gast bij Radio NOS Langs de Lijn, live vanuit Thialf.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.