De aanpak van Merel Conijn in het olympisch seizoen heeft nog weleens voor vraagtekens gezorgd in de schaatswereld. Toch bewees ze op het OKT dat ze klaar is voor de Spelen. Dat zag ook Marianne Timmer. "Ze kon blijven dansen op het ijs."

'Merel Conijn heeft de perfecte route richting de Winterspelen gekozen', luidt de stelling in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Daar is Timmer het mee eens. Toch was er best wat om te doen toen ze de World Cups in Salt Lake City en Calgary oversloeg. Ze wilde in Nederland blijven trainen en dus niet de lange reis naar Noord-Amerika maken.

"Blijkbaar is het een goede keuze geweest", aldus Timmer. "Het was wel een bijzondere keuze. Ik zou hem zelf zo niet hebben gedaan. Maar goed, sorry Jillert (Anema, red.), we mogen wel een beetje kritisch op jou zijn. Maar ze heeft hele goede zaken gedaan."

"Het team van Jillert stond wel paraat", vervolgt ze over AH-Zaanlander. De ploeg heeft een grote slag geslagen richting de Winterspelen. Naast Conijn gaan ook Bente Kerkhoff, Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma naar Milaan.

'Dansen op het ijs'

Timmer heeft in ieder geval genoten van de rit van Conijn op de 5000 meter, waar ze tweede werd. "Zij reed heel makkelijk en ze konden blijven dansen op het ijs, want het swingt wel alle kanten op. Hele mooie rit. Ja, heel hard gereden." "Daar mogen we veel van verwachten", haakt presentator Aron Kleeven in.

Hij sprak na afloop van de 5000 meter ook met Conijn zelf. "Ik was echt super gespannen eerst en daarna dacht ik: ik moet gewoon lekker rijden. Dus ik heb gewoon geprobeerd dat allemaal een beetje los te laten", zei ze. Toen ze over de finish kwam was de opluchting groot. "Want ja, je leeft toch zo erg toe naar zo'n toernooi en dan is vijf dagen best wel lang."

Voorgevoel

Maar het was nog niet meteen klaar toen Conijn zelf over de finish kwam. Daarna kwamen er nog wat concurrenten is actie. "Maar op een of andere manier heb je vaak wel een voorgevoel of het wel of niet genoeg is." En dat was het nu dus wel, voor een plek op de Spelen.

Dat gevoel klinkt Timmer bekend in de oren. "Ja, ik heb wel eens een WK gereden. Dan wist ik van tevoren dat ik ging winnen. Dus het kan wel." De drievoudig olympisch kampioene wist dan dat alles op zijn plek zou vallen. "Dat betekent dus dat je timing goed is en dat alles vanzelf gaat."

"Ja, een beetje het Wout Weghorst-effect", grapt Kleeven over de Ajacied. "Ik weet niet of jij daar bekend mee bent, maar dat is een voetballer die weet wanneer hij gaat scoren." "Nou, en dat komt altijd uit ook?", vraagt Timmer zich af. "Nou, als-ie gescoord heeft dan zegt hij dat hij wist dat hij ging scoren", aldus de presentator.

