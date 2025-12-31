Het olympisch kwalificatietoernooi zit er weer op. Een aantal schaatsers kunnen terugkijken op een succesvol toernooi. Een van hen is Marijke Groenewoud. Toch liep ze dinsdagavond een startbewijs op de 5.000 meter mis. Een klein smetje, zo ziet schaatsgrootheid Marianne Timmer. "Zij staat hier wel met een ander gevoel dan Joy Beune."

Het is zo goed als zeker dat Groenewoud in Milaan op vier verschillende disciplines in actie komt. De 26-jarige topschaatsster veroverde tijdens het OKT een startbewijs op de 1.500 meter en 3.000 meter. Ook zullen we haar gaan zien op de massastart en ploegenachtervolging.

Geen vijf onderdelen in Milaan

Het OKT had zelfs nog mooier kunnen eindigen voor Groenewoud. Op de slotdag greep ze echter net langs de startplekken op de 5.000 meter. Op de langste afstand eindigde ze als derde achter ploeggenoten Merel Conijn en Bente Kerkhoff.

Achteraf baalde Groenewoud lichterlijk met het mislopen van haar vijfde startbewijs. "Het was een kans op een nieuw ticket, maar mijn tijd was niet hard genoeg", begon ze tegenover de camera van Sportnieuws.nl. "Jammer dat de vijf kilometer er niet bij is gekomen. Maar het is mooi dat Bente zich plaatst, zeker met het oog op de massastart."

Verzachtende omstandigheid

Ook Timmer ziet het mislopen van plaatsing op de 5.000 meter van Groenewoud als een klein smetje voor haar. "Natuurlijk is het teleurstellend. Ze had hem graag gewild. Maar het verzacht dat ze die andere afstanden heeft", concludeert ze in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

De drievoudig olympisch kampioene vergelijk de situatie van Groenewoud met die van Joy Beune, die plaatsing op haar favoriete afstand de 1.500 misliep door een fout in haar race. "Zij (Groenewoud, red) staat hier wel met een ander gevoel dan Joy Beune. Zij had al wel een vol programma, dus dat is makkelijker te vergeten dan bij Beune." De vriendin van Kjeld Nuis lijkt in Milaan alleen in actie te komen op de 3.000 meter en op de ploegenachtervolging.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

'Draaien om haar oren'

Dat Groenewoud zo uithaalt op dit OKT vindt Timmer extra knap, gezien haar voorseizoen in de wereldbekers. "Haar voorseizoen was toch anders. Daar kreeg ze een paar draaien om haar oren. Dat moest ze toch verwerken en leuk is dat niet." Haar ploeg AH-Zaanlander koos voor een alternatieve voorbereiding op het olympisch seizoen, waardoor Groenewoud in de wereldbeker geen rol van betekenis speelde. Ze reed zelfs rond in de B-groep. "Je begint dan toch twijfel te krijgen. Maar goed, ze heeft het op het OKT heel goed gedaan", zo sluit Timmer af.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud