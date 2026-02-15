Topschaatsster Erin Jackson werd zondag in Milaan opgeschrikt voorafgaand aan haar rit op de 500 meter. De schaatsster wilde het ijs opstappen toen haar schaats ineens stuk ging. De veren schoten eruit, waardoor de schaats niet meer dicht kon klappen.

Op beelden van de NOS was te zien dat Jackson, die ooit leerde schaatsen in het Nederlandse Dronten, het ijs wilde opstappen om in te rijden toen het mis ging. Een aantal veren schoten uit haar schaats. Het moment vond plaats vlak voordat Jutta Leerdam in actie kwam. Jackson reed in de laatste rit tegen Femke Kok en had dus nog enkele minuten de tijd om haar schaatsen te laten repareren.

Hoewel het moment ongetwijfeld erg stressvol moet zijn geweest voor de Amerikaanse, oogde ze vrij rustig. De schaatsster ondernam direct actie door iemand te bellen om naar haar schaatsen te laten kijken en verscheen op tijd aan de start voor haar duel met Kok. Jackson was de regerend olympisch kampioen op de afstand, maar werd onttroond door de Nederlandse, die met een tijd van 36.49 seconden het olympisch record aanscherpte en de vierde tijd ooit vestigde.

Kok goud, Leerdam zilver

Jackson viel uiteindelijk buiten de prijzen. Haar tijd van 37.32 seconden was goed voor een vijfde plaats. Jutta Leerdam werd tweede. Anna Boersma kwam ook namens Nederland in actie, maar kon geen potten breken en werd vijftiende.