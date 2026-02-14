Jutta Leerdam werkt toe naar de olympische 500 meter. Op de kortste schaatsafstand in Milaan probeert ze haar tweede gouden plak te halen, na haar grootse zege bij de 1000 meter. Vanzelfsprekend heeft ze die gouden avond nog volop op haar netvlies.

Op TikTok heeft Leerdam een video geplaatst van vlak na haar gouden race op het olympisch ijs in Italië. Ze reed in de slotrit tegen titelhoudster Miho Takagi. Eerder had landgenote Femke Kok een imposante tijd neergezet. Allemaal belemmerende factoren voor menig schaatsster, maar olie op het vuur voor powerhouse Leerdam.

In de video rijdt ze naar de kant van de ijsbaan en zoekt ze steun door haar handen op de boarding te leggen. Tranen vloeien en haar mascara loopt uit. Daarna rijdt ze weg, nog met haar handen vol ongeloof tegen haar gezicht gedrukt.

Shock

Ze schrijft bij de video: "Ik was totaal in shock. Alle keuzes die ik heb gemaakt, alle valpartijen die ik had, alle risico's die ik heb genomen. Dat allemaal heeft geleid tot dit moment. Het kwam allemaal samen. Olympisch record. Olympisch kampioen. Ik kan het nog steeds niet geloven."

@juttaleerdam I was in pure shock. All the choices I made, all the crashes I’ve had, all the risks I took. It all led me to this moment and it all came together.. Olympic record, Olympic Champion. I still can’t believe it. ♬ In this shirt - ___lyrics.___

500 meter op zondag 15 februari

De 500 meter voor vrouwen vindt zondag plaats. Leerdam is gekoppeld aan Sophie Warmuthin in de twaalfde rit. In de slotrit, de vijftiende, komt de clash tussen regerend wereldkampioen Femke Kok en regerend olympisch kampioen Erin Jackson. De derde Nederlandse deelneemster van TeamNL is Anna Boersma. Zij neemt het in rit 15 op tegen de Japanse Yukino Yoshida.

Jake Paul

Leerdam krijgt in Milaan steun van haar verloofde, Jake Paul. De Amerikaanse influencer en bokser kneep er tussendoor nog wel even uit om naar Armenië te gaan, om daar een MMA-vechter te ontmoeten. Vlak voor Valentijnsdag vloog de Amerikaan terug naar zijn geliefde.

Overigens heeft niemand minder dan Jean-Claude Van Damme Jake Paul uitgedaagd voor een gevecht. De 65-jarige acteur deelt in een video op Instagram dat hij niet zal stoppen "tot je ja zegt". Van Damme, ook bekend als The Muscles from Brussels, spreekt Paul in het filmpje rechtstreeks toe. "Ik ben een normale kerel, die je gewoon in elkaar wil trappen," zegt Van Damme gekleed in een badjas en met zonnebril op.