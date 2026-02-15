De clash tussen Jenning de Boo en Jordan Stolz was zaterdag meer dan alleen een strijd om goud op de 500 meter. Twee enorm getalenteerde sprinters die elkaar nu al tot het uiterste drijven en nauwelijks voor elkaar onderdoen. Wat ze op deze leeftijd al laten zien, belooft veel voor de komende jaren. Volgens schaatsicoon Marianne Timmer kijken we hier naar het begin van een bijzonder tijdperk.

"Fantastisch", begon Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud over de rit tussen De Boo en Stolz op het koningsnummer. De twee gingen nek aan nek richting de finish, waarna Stolz met 33,77 in een olympisch record net iets sneller bleek dan De Boo, die slechts een tiende moest toegeven. "Ik ben echt blij dat ik hierbij ben. Je voelt de rivaliteit onderling. Dit was het geweld van de dag."

Stuivertje wisselen

De Boo sprak eerder al over het 'tijdperk Jordan Stolz', maar volgens Timmer doet de Nederlander zichzelf daarmee tekort. "Dit is continu stuivertje wisselen. Ze zijn allebei super getalenteerde mensen", stelt de drievoudig olympisch kampioene. Volgens haar heeft Stolz misschien wel een streepje voor, maar leggen ze elkaar voortdurend het vuur aan de schenen. "Nu staan ze allebei superscherp aan de start. Dan is het gewoon: wie is de sterkste?"

Juist die onderlinge rivaliteit maakt deze tweestrijd zo interessant, vindt Timmer. "Jordan had wat te verliezen en Jenning had wat te winnen", weet ze. Volgens haar speelt dat mentaal altijd mee op dit niveau. "Dat speelt natuurlijk ook wel mee in z’n koppie." De druk lag net iets meer bij Stolz, terwijl De Boo vrijuit kon jagen.

'Hier gaan we nog heel lang van genieten'

Wat Timmer daarnaast opvalt, is hoe volwassen beide sprinters al omgaan met de enorme druk. "Ze zijn ook allebei best wel cool in hun gesprekken en vrij nuchter in hun uitspraken", merkt ze op. Dit verhaal is nog lang niet klaar, zo verwacht Timmer. "Hier gaan we nog heel lang van genieten. Ik hoop ook dat ze lang blijven schaatsen."

Voor De Boo zitten zijn eerste Spelen er op na de 500 meter en gaat hij met twee zilveren plakken naar huis. Stolz heeft daarentegen al twee keer goud op zak en jaagt op meer. Het Amerikaanse fenomeen komt namelijk nog in actie op de 1500 meter én de massastart. Daarmee is zijn missie van deze Winterspelen nog altijd mogelijk: het winnen van vier gouden medailles.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.