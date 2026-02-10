De 1000 meter op de Olympische Spelen in Milaan is door miljoenen mensen bekeken. De gouden medaille van Jutta Leerdam en het zilver voor Femke Kok was op een voor Nederlanders ongunstige tijd, maar dat weerhield miljoenen er niet van om de tv aan te zetten maandagavond.

'4,6 miljoen mensen zagen maandag op televisie hoe Jutta Leerdam (om 18.41 uur) finishte en olympisch goud veroverde op de 1000 meter langebaanschaatsen. Gemiddeld keken 3,9 miljoen mensen naar de race op de Olympische Winterspelen. Online via NOS.nl en de NOS-app schakelden er 100.000 bezoekers in toen Leerdam in actie kwam', meldt de NOS in een persbericht daags na de heroïsche 1000 meter, waarbij Femke Kok ook nog zilver won.

Tranen en koninklijke ontmoeting

Tijdens de uitzending zagen de kijkers ook de tranen bij analist Mark Tuitert, die niet kon geloven wat Leerdam en Kok lieten zien na elkaar. Niet alleen de olympisch kampioen van 2010, ook Leerdams verloofde Jake Paul hield het niet droog. De normaal zo stoere Amerikaan was al voor de finish aan het huilen en werd getroost door de ouders van Leerdam. Op andere plekken in de schaatshal zaten ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima te juichen van geluk. Zij hadden een bijzonder moment na de medailleceremonie.

Huldiging in TeamNL Huis

Na de zinderende race, waarin Kok en Leerdam achter elkaar een olympisch record reden, duurde het uren voordat de twee Nederlandse topschaatssters werden gehuldigd in het TeamNL Huis in Milaan. Maar daar bouwden de twee wel een enorm feestje met de aanwezige fans. Zondag 15 februari komen Leerdam en Kok weer in actie, dan op de 500 meter. Daarin is Kok topfavoriete voor het goud, maar moet ze wel oppassen voor de supervorm van Leerdam.