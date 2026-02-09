Jutta Leerdam werd maandagavond in een vloek en een zucht gehuldigd in het TeamNL Huis in Milaan. Daar werd voor de eerste keer een gouden medaille gevierd, nadat even daarvoor Femke Kok al op het podium stond na haar zilveren medaille. De topschaatssters maakten er een feestje van in korte tijd.

Onder toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima klommen Leerdam en Kok het podium op voor hun huldiging. Eerst was het aan de zilveren Kok om toegejuicht te worden. Ze was zichtbaar onder de indruk van de steun van de dolenthousiaste Oranje-fans.

Huldiging Leerdam

Daarna was het tijd voor de hoofdact van de avond: Jutta Leerdam. Die zoefde in een olympisch record naar haar gedroomde gouden medaille. Dolgelukkig stuiterde ze over het podium heen in het TeamNL Huis, waar haar ouders Ruud en Monique breedlachend toekeken.

Leerdam en Kok bezorgden Nederland de eerste medailles van deze Olympische Spelen. Het goud van Leerdam werd afgesloten met We Are The Champions van Queen. Bekijk hieronder wat beelden.

Lees hieronder meer terug over Jutta Leerdam