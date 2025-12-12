Het schaatscircus is neergestreken in Hamar en wedstrijden in de Noorse stad leveren altijd mooie verhalen op. Die van het EK allround van 2006 zijn helemaal bijzonder. Het ging in het Vikingskipet helemaal mis tussen twee Nederlanders en het toch al zo chaotische toernooi liep zo uit op een deceptie.

Een jaar eerder, in 2005, stonden Jochem Uytdehaage, Sven Kramer en Carl Verheijen nog met zijn drieën op het eindpodium in Heerenveen. De vierde Nederlander, Mark Tuitert, werd vierde.

In 2006 stonden in Hamar Kramer, Uytdehaage en Verheyen met tweevoudig wereldkampioen allround Gianni Romme aan de start. De hoge verwachtingen rond de Oranje-brigade werden bepaald niet waargemaakt.

Startpistool

Het begon bij de mannen al op de 500 meter. Uytdehaage en Romme moesten vier(!) keer naar de start, omdat het startpistool dienst weigerde. Het leverde de twee uiteindelijk plekken ver buiten de top tien op.

De Pool Konrad Niedźwiedzki had meer geluk. Hij mocht ondanks een duidelijke valse start alsnog doorschaatsen, omdat het startpistool de tweede keer weigerde en het fluitje niet te horen was in het luidruchtige Vikingskipet.

Nieuwe problemen

Later die zaterdag er problemen met de ijsmachine, waardoor de 5000 meter moest worden uitgesteld naar zondag. Uytdehaage en Romme konden opnieuw geen indruk maken, Kramer pakte nog wel het zilver, Verheijen werd negende. Op de 1500 meer ging het vervolgens helemaal mis.

Verheyen kwam na zijn rit over de finish en was zo moe dat hij naar beneden bleef kijken tijdens het uitrijden. In de volgende rit was het de beurt aan Uytdehaage en die was alvast klaar gaan staan in de binnenbaan. Een waanzinnige botsing volgde.

'Nog nooit gezien!'

Beide schaatsers klapten tegen het ijs en bleven verbijsterd liggen. De hulptroepen snelden toe terwijl NOS-commentatoren Herbert Dijksta en Martin Hersman hun ogen niet konden geloven.

"Wat is dat nou voor val!", riep Hersman uit. "Dat is een hele harde klap", zag Dijkstra. "Dit heb ik nog nooit gezien", stelde de eerste vol ongeloof. "Dat was een klap zeg", herhaalde Dijkstra nog maar eens. Bekijk de beelden hier.

Pijnlijk podium

Beide schaatsers werden van het ijs geholpen en besloten het toernooi te vervolgen. Maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Uytdehaage kwam op de 1500 meter tot de zestiende tijd en vervolgens op de 10.000 meter tot de twaalfde. Verheijen, een specialist op de lange afstanden moest het doen met een achtste tijd op de tien kilometer.

Op het eindpodium stonden een Italiaan (Enrico Fabris) en twee Nooren (Eskil Ervik en Havard Bokko). Kramer was met de vierde plaats de beste Nederlander.

'Ik weet niet wat hij daar deed'

Uytdehaage leek na afloop van het incident nog niet helemaal te beseffen hoe hard de klap was geweest: "Ik sta te wachten voor de start en ik word van achteren geschept", aldus de tweevoudig olympisch kampioen. "Dan is het klaar. Ik heb vooral last van mijn bekken, mijn knie en mijn enkel."

"Ik kom over de finish", begon Verheijen nog altijd vol ongeloof zijn verhaal. "Ik ben kapot en ik kom nog net overeind en ineens staat Jochem voor me. Ik weet niet wat hij daar deed, hij hoort daar helemaal niet te staan als wij nog in de baan zijn."

"Ten tweede moet hij altijd kijken wat eraan komt, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Het kan gebeuren, dus ik geef niet hem de schuld, maar hij had gewoon even beter uit moeten kijken. Geen rare gevoelens nu naar hem, maar het is niet handig."

'Dat had ik nooit moeten doen'

Uytdehaage liep bij de botsing een scheur in zijn knieband op, maar reed het toernooi uit om voor Nederland startplekken voor de WK allround veilig te stellen. "Dat had ik nooit moeten doen", zei hij later bij de NOS. "Ik reed met pijnstillers, dus ik heb nooit gevoeld wat er kapot is gegaan. Later zei bondscoach Ab Krook: als ik de beelden eerder had gezien, had ik je nooit meer laten rijden."

World Cup in Hamar

