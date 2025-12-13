Het ging lelijk mis bij topschaatsster Suzanne Schulting op de 500 meter bij de World Cup schaatsen in Hamar. De invalster kreeg een kans om te laten zien wat ze in haar mars had. Maar ze maakte een schuiver en scheurde zelfs haar pak open. "Dat maakt het extra vervelend."

De schaatsdag begon al vervelend, want er waren in Hamar problemen met het startpistool. Dat euvel was niet snel te repareren, waardoor de 500 meter voor vrouwen ruim een half uur werd uitgesteld.

Voor vooral de rijders in de eerste paar paren betekende het dat hun voorbereiding totaal werd verstoord. Schulting zat in de openingsrit, dus het trof met name haar.

Schaafwondje

Toen haar rit eenmaal was begonnen, lag ze na dik 100 meter op haar snufferd. Ze schoof ook hard tegen de boarding aan, waardoor haar pak scheurde. Wel reed ze de rit nog uit. Tegen het AD zei ze dat ze alleen "een schaafwondje" had opgelopen. "Voor de rest valt het wel mee. Het had veel slechter af kunnen lopen."

Tegenover Nu.nl gooide de Friezin er nog een krachtterm tegenaan. "Ik voelde me goed en had er veel zin in. Maar het werd een kutavond."

Start

Door de afzegging van Jutta Leerdam voor de bijeenkomst in Hamar kwam er een plekje vrij voor olympisch shorttrackkampioene Schulting. Ze wist de kans dus niet echt te pakken.

" Zo’n start is gewoon klote", zegt ze. "Vooral omdat ik al aan de lijn stond. Ik dacht eerst dat ik twee keer een valse start had, maar dat was niet zo. Ik heb het geluk dat ik met mijn shorttrack-achtergrond gewend ben dat er calamiteiten kunnen zijn. Daar heb ik ook meerdere keren meegemaakt dat de start vertraagd was. Daar maakte ik me niet veel zorgen om. Ik zat ook nog prima in mijn zone".

Gescheurde pak

Ze wil het gedoe met het startpistool niet aanwijzen als beslissende factoor voor haar schuiver. Ze gaat de race nog bekijken en suggereert dat ze wellicht zichzelf haakte.

Bij haar val scheurde Schulting haar pak rond haar billen Geëmotioneerd zei ze: "Ik had het eerst niet in de gaten. Het is erg als vrouw zijnde dat dat moet gebeuren. Dat is gewoon niet nice. Dat maakt het allemaal extra vervelend."

Ook vervelend is dat ze deze kans op een echte wedstrijd niet kon benutten. Het trainen gaat lekker, maar: "Je hebt ook wedstrijden nodig om dat tot uiting te brengen. Dit weekend was daar het ideale moment voor geweest."

