De eerste dag van de World Cup schaatsen in Hamar is afgerond. Jordan Stolz was ongenaakbaar en Femke Kok weet ook niet wat verliezen is. Hieronder staan de uitslagen van dag 1.

500 meter voor vrouwen

De World Cup in Hamar begon om 18.30 uur met de eerste 500 meter voor vrouwen. Suzanne Schulting ging helaas onderuit en werd laatste. Femke Kok bleef wel op de been en won met ogenschijnlijk gemak. Marrit Fledderus werd 7e.

500 meter voor mannen

De eerste 500 meter voor mannen leverde een baanrecord op voor Jordan Stolz. In een directe rit overvleugelde hij Jenning de Boo, die wel tweede werd.

1500 meter voor vrouwen

De 1500 meter voor vrouwen leverde geen Nederlands succes op. Antoinette Rijpma-de Jong werd zevende, Melisas Wijfje negende. Miho Takagi won de schaatsmijl.

1500 meter voor mannen

Jordan Stolz won vrijdag eerst de 500 meter, met een baanrecord, en flikte dat kunstje even daarna ook op de 1500 meter. Het 16 jaar oude baanrecord van Shani Davis is nu uit de boeken. Kjeld Nuis werd tweede.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.