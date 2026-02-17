Rintje Ritsma lag de afgelopen tijd flink onder vuur door de gang van zaken rond de ploegenachtervolging bij de mannen. Zijn team pakte dinsdag geen medaille op de Winterspelen en er was ook nog een hoop te doen om Marcel Bosker die het stadion verliet. Ritsma was na afloop niet blij met die actie.

Bosker verklaarde na afloop zelf dat hij het stadion had verlaten tussen de halve finale en de troostfinale om zich in het olympisch dorp op te gaan frissen. Hij belandde echter tot twee keer toe in de file en was daardoor niet op tijd aanwezig voor de troostfinale. Daarin greep Nederland na een zenuwslopend duel met China net naast het brons.

Ritsma had zelf geen enkel idee waar de schaatser uithing: "Ik heb hem gebeld, want hij moest hier zijn. Ik wist niet waar hij was. Wij hebben een afspraak gemaakt van tevoren en dat was dat we als team met zijn vieren het traject aangaan."

'Had niet mogen gebeuren'

Daar heeft Bosker zich volgens de bondscoach niet aan gehouden. "Sport is emoties en als je dan niet opgesteld wordt, dan mag je teleurgesteld zijn. Maar we hebben afgesproken: we doen het met zijn vieren en blijven elkaar ondersteunen. Ik snap de emotie, maar het had niet moegen gebeuren. "

De bondscoach was niet blij met de actie, maar het heeft voor Bosker waarschijnlijk geen gevolgen: "Er staat geen sanctie op, maar een stukje respect naar de andere sporters mag je wel tonen en dat was dit niet."

Hoewel Bosker sowieso niet in actie kwam in de troostfinale zorgde het wel voor een probleem. "Ik had graag dat hij hier had geweest, want als er wat was stel er gebeurt wat dan hadden we een team op kunnen stellen. Als er nu iets gebeurd was, was dat niet zo."

Net geen medaille

Voor de mannen waren de druiven uiteindelijk enorm zuur, want tussen al het gedoe door grepen ze maar net naast een medaille. China was in de strijd om het brons slechts 0,09 seconden sneller. Daar baalde Ritsma dan ook van: "We zaten er dicht bij. Het was onze beste race van het seizoen. Dat het dan op 9 honderdste van een seconde niet lukt, dat is heel zuur."