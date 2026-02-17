De Nederlandse mannen grepen dinsdag na een heleboel gedoe net naast een medaille op de ploegenachtervolging. Jorrit Bergsma, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt kwamen een paar honderdsten tekort voor het brons. Zij reden zonder de gepasseerde Marcel Bosker, die voor de troostfinale het stadion verliet. Hij kwam later toch voor de camera en legde uit waarom hij er niet bij was: "Laat dat duidelijk zijn."

Bosker werd speciaal voor de ploegenachtervolging meegenomen naar de Winterspelen, maar op de allesbeslissende dag had bondscoach Rintje Ritsma hem niet nodig. Ritsma maakte maandag al bekend dat hij Bosker niet zou laten rijden in de halve finales en nadat die verloren werd van Italië kreeg de schaatser te horen dat hij ook niet opgesteld zou worden in de strijd om het brons.

Dat besluit kwam keihard aan bij Bosker en hij verliet het stadion. Het zorgde voor een hoop tumult. De schaatser keerde uiteindelijk weer terug naar de schaatshal, maar was niet aanwezig tijdens de troostfinale. Hij kwam vlak daarna aan en stond vervolgens samen met Bergsma, Van de Bunt en Huizinga voor de camera van Eurosport. Daar was hij nog wat kortaf, maar bij de NOS gaf hij meer prijs over hoe hij zich voelde en waarom hij weg was gegaan.

'Even opfrissen'

"Rintje heeft voor die drie andere gekozen, dat is het verhaal er achter eigenlijk. Ik dacht: ik ga even heen en weer (naar het olympisch dorp, red.) om me op te frissen en ga dan weer terug. Maar ik stond langer in de file dan ik had gehoopt. Dat was wel een beetje klote. Het is nu wat het is. Het is een teamsport en we doen het als team, maar ik was op dat moment wel echt even heel pissig. Laat dat duidelijk zijn. Ik begrijp de keuze niet zo goed. Ik had frisse en goede benen en had het verschil kunnen maken. Het is zonde dat ik dat niet mocht laten zien. Rintje maakt die keuze en dan is het klaar ook."

'Had ik niet moeten doen'

Hij voelde zich er klaar voor om van waarde te zijn voor de ploeg en daarmee brons te gaan pakken. "Het mocht niet zo zijn. Het was niet zo kwaadbewust als dat iedereen er nu mee bezig is. Natuurlijk ging ik even weg omdat het me even teveel werd." Die file waar hij vervolgens in stond, voorkwam dat hij überhaupt iets van de ploegenachtervolging kon zien. Hij was dus ook niet op tijd terug geweest om op het laatste moment in te vallen, geeft hij ruiterlijk toe. "De planning was dat ik er zou zijn, maar de bus duurde langer. Daar baalde ik wel van en had ik niet moeten doen."

Bron: Eurosport/HBO Max

'Ik vind het jammer voor mezelf'

In de catacomben ging Bosker nog wat verder in op de voor hem teleurstellende situatie. "Ik vind het voor mezelf heel jammer. Ik begreep de keuze ook nog wel ergens, want ik had echt vertrouwen dat deze mannen ook het brons konden halen. Maar ik had echt goede benen en ik denk dat ik vandaag het verschil had kunnen maken. Ik hoef er verder geen antwoord op te geven hoe het voelde voor mij. Het is aan de bondscoach en aan technisch directeur Remy de Wit."