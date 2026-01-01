Joy Beune voelde zich donderdag genoodzaakt om zich uit te spreken over alle haatreacties die haar vriend Kjeld Nuis ontvangt na een ingrijpend besluit van de KNSB. 'Je hoeft het niet eens te zijn, maar wens iemand geen pijn of dood toe.'

'Ik voel me toch genoodzaakt om hier wat over te zeggen', begint Beune op Instagram. 'De haatreacties die binnenkomen bij Kjeld zijn heftig en pijnlijk om te lezen. Woorden zijn niet zomaar woorden. Achter dit account zit een mens met gevoelens, en mensen die van hem houden.'

Nuis heeft donderdag een aanwijsplek gekregen op de 1500 meter voor de Olympische Spelen. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) viel hij juist nét buiten de boot. Maar omdat de KNSB wil dat Marcel Bosker naar de Winterspelen gaat voor de ploegenachtervolging, raakte Tim Prins zijn plek kwijt. Daardoor kan Nuis - die zichzelf al had geplaatst op de 1000 meter - ook de 1500 meter rijden.

Dringende oproep van Joy Beune

'Je hoeft het niet eens te zijn, maar wens iemand geen pijn of dood toe. Dat gaat echt een grens over.' De dringende oproep van Beune is duidelijk. 'Ik ben trots op Kjeld en hoe hij zijn eigen weg blijft volgen. Laten we een beetje liever zijn voor elkaar.'

Ook Beune kende een teleurstellend OKT. Zij plaatste zich niet op de 1500 en 5000 meter, afstanden waar zij dit en vorig jaar nog wereldkampioen op werd. Nuis sprak zich daarover uit (ook al voor het OKT) en vond dat zijn vriendin een beschermde status hoorde te krijgen. Beune kreeg uiteindelijk geen ticket voor de 1500 meter, waar zij ook dit seizoen oppermachtig op was bij de World Cups.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.