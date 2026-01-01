Tim Prins werd donderdag de dupe van een aanwijsplek van de KNSB voor de Olympische Spelen. Hij moet zijn ticket voor Milaan afstaan en dat kan hij moeilijk begrijpen. "Dit is in mijn ogen een waardeloos argument."

De KNSB heeft Marcel Bosker aangewezen voor de ploegenachtervolgen en daardoor valt Prins net buiten de geplaatste namen op de matrix. "Laat ik om te beginnen zeggen dat ik de afspraken die er vooraf zijn gemaakt respecteer", reageert de 22-jarige bij De Telegraaf. "De matrix is de matrix en de mogelijkheid van aanwijsplekken was ook vooraf bekend."

'Lariekoek'

Toch kan hij zich niet vinden in de reden van de schaatsbond om Bosker te verkiezen boven hem. "Volgens de KNSB, bij monde van Remy de Wit, is mij gisteren meegedeeld dat ik geen enkele kans - 0,0% kans volgens de Wit - maak op de Spelen en dat er daarom is gekozen voor de teampursuit." Dat terwijl Prins op het OKT maar op vijfduizendste verloor van Kjeld Nuis op de 1000 meter en ruim van de olympisch kampioen won op de 1500. "Dit is je reinste lariekoek", aldus Prins.

"Echt verschrikkelijk wat hier gebeurt", aldus Prins. "Vanwege die vijfduizendste seconde mis ik nu twee olympische tickets. Dit gaat nergens over. Dit is een grote schande."

'Waardeloos argument'

"Met de boodschap dat je toch geen kans maakt, is dit in mijn ogen een waardeloos argument", vervolgt hij. "Als sporter moet je vijf dagen strijden en dan moet het allemaal in dat ene moment gebeuren. En verlies je het op vijfduizendste van iemand die in de ogen van Remy de Wit wel medaillekandidaat is. En daarmee zeg ik niets over het feit dat Kjeld niet moet gaan. Laat dat duidelijk zijn."

'Pertinent niet waar'

De Wit, technisch directeur van de KNSB, spreekt de woorden van Prins tegen. "Dat is pertinent niet waar", doelt hij op de uitspraak dat de schaatser 0,0 procent kans zou hebben op een medaille. "Ik heb hem alleen duidelijk gemaakt dat de nummer drie op de 1500 meter minder medaillekansen heeft dan de eerste twee. Dan gaat het niet om de persoon Tim Prins, maar puur op basis van de data die we hierover hebben."

