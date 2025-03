Boze Jordan Stolz neemt ondanks matige vorm drie WK-plakken mee naar huis: 'Geweldige motivatie'

Jordan Stolz won in 2023 én 2024 de snelste drie afstanden op de WK. Hoe anders was dat afgelopen weekend, waar hij op de 500, 1000 en 1500 meter naast het goud greep. Zijn coach heeft een verklaring voor het gebrek aan snelheid bij zijn pas 20-jarige pupil.

De Amerikaanse topschaatser kampte in de weken voor de WK afstanden met een long- en keelontsteking. Stolz dacht daar voldoende van hersteld te zijn, maar dat bleek toch niet het geval. Zijn trainer Bob Corby omschrijft het toernooi in het Noorse Hamar als 'teleurstellend'.

"Jordan was boos dat hij niet heeft kunnen laten zien wat hij kan", zegt Corby bij de NOS. "Hij heeft het hele jaar alles gewonnen en nu liep het niet. Maar het is niet dat hij slecht schaatste, we wisten waarom het niet lukte. Dat is het positieve eraan."

Teleurgestelde Jordan Stolz spreekt over 'reality check' op WK afstanden: 'Had weinig verwacht' Jordan Stolz heeft een teleurstellende WK afstanden achter de rug. De 20-jarige topschaatser verloor zijn drie wereldtitels zonder er een terug te pakken. "Ik voelde mij niet goed."

Onverslaanbaar bij de World Cups

Stolz was dit seizoen inderdaad oppermachtig. Bij de World Cups won hij zeven van de tien 500 meters, hij was alle vijf de keren de snelste op de 1000 én vijf van de zesmaal ook op de 1500 meter. Niet voor niks eindigde hij stijf bovenaan in al die klassementen.

Het supertalent kwam bij zijn derde afstand op het WK, de 1500 meter, nog héél dicht bij goud. Hij moest slechts zeven honderdsten toegeven op Peder Kongshaug. "Hij zei in de warming-up tegen me: het zou fijn zijn als ik er toch nog eentje kan winnen", zegt Corby over Stolz. "Hij kwam er nog heel dichtbij."

Nederlandse concurrent doet opvallende uitspraak over Jenning de Boo en Jordan Stolz: 'Laten we eerlijk zijn' Het niveau bij de mannen op de korte afstanden is de laatste jaren enorm hoog gegaan in de schaatssport. Dat komt natuurlijk door de Amerikaan Jordan Stolz, maar ook de zijn Nederlandse rivaal Jenning de Boo. De twee maken enorm veel indruk op een topsprinter uit ons land.

Magisch seizoen voor de boeg

Corby en Stolz rechten alweer de rug voor het komende seizoen. Dat belooft een essentieel jaar te worden, omdat de Olympische Winterspelen op het programma staan. "Maar het positieve eraan is: ook als Jordan niet in zijn beste doen is, kan hij op drie afstanden het podium halen. Dat is een geweldige motivatie voor de trainingen van deze zomer."

Joep Wennemars stapt uit de schaduw van zijn trotse vader Erben: 'Daarom ben ik overal weggelopen' Erben Wennemars zag dit weekend vanaf dichtbij hoe zijn zoon Joep de wereldtitel op de 1000 meter pakte. Heel bewust besloot de oud-topschaatser de media en aandacht te mijden, om alle spotlights op Joep te houden.

Stolz zag Jenning de Boo de 500 meter winnen. De Nederlander is al het hele seizoen de grote concurrent op de snelste afstand, evenals op de 1000 meter. Toch was het niet Stolz of De Boo die de kilometer won, maar Joep Wennemars.