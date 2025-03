Teleurgestelde Jordan Stolz spreekt over 'reality check' op WK afstanden: 'Had weinig verwacht'

Jordan Stolz heeft een teleurstellende WK afstanden achter de rug. De 20-jarige topschaatser verloor zijn drie wereldtitels zonder er een terug te pakken. "Ik voelde mij niet goed."

Fysiek gezien was Stolz niet de Stolz van vorig jaar, die drie wereldtitels pakte op de WK afstanden. De 20-jarige Amerikaan won bijna alles op de 1500 meter dit werelbekerseizoen, maar vergat te pieken op de WK in Hamar. "Ik was moe en kijkend naar de laatste twee dagen had ik ook weinig verwacht van vandaag", stelt hij in een eerlijk interview met Sportnieuws.nl.

Stolz pakte de zilveren medaille op de 1500 meter, nadat hij eerder ook al zilver pakte op de 500 meter. "Dan is een zilveren medaille toch beter dan verwacht. Ik heb nog altijd veel uithoudingsvermogen, zelfs als ik mij dus minder voel."

Reality check

De Amerikaan verloor de 500 meter van een stuntende Jenning de Boo. "Na de 500 meter had ik een bepaald gevoel in mijn benen dat niet normaal voelde. Dus ik wist dat het lastig zou gaan worden."

Het blijkt een reality check te zijn voor Stolz, die dus ook kan verliezen. "Het laat hen zien wat ervoor nodig is om mij te verslaan. Ze zijn duidelijk in topvorm op dit moment. Ik denk dat het een goede reality check is voor waar ik nu sta. En zo kan ik begrijpen wat ervoor nodig is om hen te verslaan. Het wordt een goede motivatie om deze zomer te trainen."

'Verdrietige' Kjeld Nuis baalt van 'gemiste kans' op WK afstanden: 'Even alles bij elkaar gejankt' Kjeld Nuis lag in Hamar zaterdagavond in bed en toen kwam plots toch iets meer spijt over zijn eerdere bizarre actie om de hoek kijken. "Juist nu. Gisteren na de race zei ik ook al dat ik even alles bij elkaar heb gejankt. Ik ben niet boos geworden, maar vooral verdrietig."

Zilveren Bal

Voordat Stolz écht vakantie kan vieren, komt hij nog eenmaal in actie op het Zilveren Bal in Leeuwarden. Komende woensdag 19 maart wordt een kampioenschap gereden voor de 100 meter schaatsen.

"Ja, ik kijk ernaar uit, het zou leuk moeten worden. Natuurlijk ga ik graag naar huis, maar dit voelt meer als een leuke race. Uiteraard neem je het serieus. Het is leuk met de lichten en het publiek."

Veelbesproken Kjeld Nuis zakt bij WK afstanden op 1500 meter door het ijs, ook Jordan Stolz grijpt weer mis Peder Kongshaug heeft voor eigen publiek de wereldtitel gepakt op de 1500 meter. Kjeld Nuis wist zijn goede begin in de koningsrit met Jordan Stolz niet tot het einde door te zetten. De Amerikaan won het onderlinge duel, maar bleek niet sneller dan Kongshaug. Nederlanders Tim Prins en Wesly Dijs vielen ook buiten het podium.

Alles over WK afstanden

De WK afstanden eindigen zondag met de 1500 meter voor mannen en vrouwen, de 10.000 meter voor mannen en de massastart voor vrouwen. Op die laatste afstand hoopt Marijke Groenewoud voor goud te gaan.

Volg alles over de WK afstanden op de online schaatspagina van Sportnieuws.nl, met het laatste nieuws, de rittenschema's, uitslagen, interviews en de opmerkelijke zaken uitgelicht.

Dit is Joy Beune: schaatskoning van 2025, naaktmodel in Playboy en vriendin van olympisch kampioen Kjeld Nuis Joy Beune is één van de boegbeelden van het Nederlandse schaatsen. Zij is dan ook vaak onderwerp van gesprek. Niet alleen met haar geweldige prestaties, maar ook vanwege haar uitstapjes buiten de ijsbaan én haar relatie met collega-schaatser Kjeld Nuis. Dit is Joy Beune, de 25-jarige langebaanschaatsster uit Borne, die bij de WK afstanden schitterde met drie wereldtitels.