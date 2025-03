Nederlandse concurrent doet opvallende uitspraak over Jenning de Boo en Jordan Stolz: 'Laten we eerlijk zijn'

Het niveau bij de mannen op de korte afstanden is de laatste jaren enorm hoog gegaan in de schaatssport. Dat komt natuurlijk door de Amerikaan Jordan Stolz, maar ook de zijn Nederlandse rivaal Jenning de Boo. De twee maken enorm veel indruk op een topsprinter uit ons land.

Kai Verbij weet nog goed hoe hij vorig jaar Jenning de Boo voor het eerst zag. "Toen dacht ik dit is een heel gevaarlijke." Daar bleek Verbij gelijk in de hebben, want de jonge De Boo maakt sensationele stappen in de schaatswereld. Hij is de enige die het Jordan Stolz dit seizoen meerdere malen écht lastig kon maken dit seizoen op de 500 en de 1000 meter met een wereldtitel in Hamar als bewijs.

Als Verbij een stelling (Jenning de Boo heeft meer talent dan Jordan Stolz) in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside moet beantwoorden over het duo, kiest hij zijn woorden zorgvuldig. "Ik denk dat Jenning meer talent heeft op natuurlijke snelheid, dat hij daar meer gevoel voor heeft dan Jordan. Hij is dan weer technisch begaafd, zijn kop is ook goed en hij werkt er ontzettend hard voor."

Jordan Stolz is uniek

De Boo is volgens Verbij, zelf met onder meer een wereldtitel sprint en twee wereldtitels op de 1000 meter ook geen kleine jongen, dus enorm goed. Maar: 'Laten we heel eerlijk zijn: er is niemand zoals Jordan die op een 500 meter kan winnen en op de 5000 meter onder de 6.20 kan rijden. Historisch gezien kon alleen Eric Heiden dat, Shani Davis heeft het ook een soort van gekund."

Stolz won vorig jaar en het jaar daarvoor op de 500, 1000 en 1500 meter goud tijdens de WK afstanden. Hij hoopte dat kunstje dit jaar weer te herhalen en onthulde dat hij denkt aan een werkelijk bizar schema voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Verbij is onder de indruk. "Jordan is echt een schaatser die je niet vaak gaat zien, misschien eens in de twintig jaar."

Kai Verbij als concurrent

Waar Stolz en De Boo de afgelopen maanden veel indruk maakte, deed Verbij dat op het ijs niet. Hij verdween maandenlang van de radar en schaatste dit seizoen nog geen wedstrijd. Wel is hij weer flink aan het trainen, met als ultieme doel een medaille op de Olympische Spelen als stip aan de horizon. Dan heeft de specialist op de sprintafstanden met de Amerikaan en Nederlander wel twee enorme concurrenten.

