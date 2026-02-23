De afgelopen editie van de Olympische Winterspelen was extra bijzonder voor Ellia Smeding, de Britse schaatsster die in Friesland opgroeide. Ze moest namelijk een bijzonder lastige weg afleggen om überhaupt aan de start te kunnen verschijnen. In een emotioneel bericht op Instagram doet ze haar verhaal.

Smeding mocht tijdens de Spelen bij de 1500, 1000 en 500 meter aantreden, waar ze respectievelijk 23ste, 11de en 25ste werd. Ze had op betere resultaten gehoopt, zo laat de in Harlingen opgegroeide schaatsster weten op Instagram. "Het was niet het happy end van deze Spelen waar ik op hoopte — deels door bepaalde externe omstandigheden."

Toch heeft Smeding met volle teugen genoten van haar deelname. "Ik heb de ervaring echt tot in de puntjes in me opgenomen. Een vol stadion, het gejuich, de sfeer, tussen enorm getalenteerde schaatsers staan én zoveel van mijn familie en vrienden op de tribune. Ik voel me intens dankbaar dat ik dit de afgelopen paar weken drie keer heb mogen meemaken."

'Veel gebeurd'

Die dankbaarheid komt ergens vandaan. De weg naar deze Spelen was namelijk allesbehalve makkelijk voor Smeding, zo vervolgt ze haar emotionele post op Instagram. "Deze Olympische Spelen hebben me emotioneel op de proef gesteld en het was niet altijd makkelijk. Er is de afgelopen paar jaar veel gebeurd en ik heb me door situaties heen moeten slaan die soms behoorlijk heftig waren. Ik nam dat gewicht mee naar de start en dat was niet makkelijk."

In een interview met de Leeuwarder Courant gaat Smeding dieper in op de problemen die ze kende. Zo kreeg de schaatsster na de Winterspelen van 2022 te maken met flink blessureleed. "Mijn lichaam was gewoon een beetje op", zo vertelt ze aan de krant uit Friesland. "En dan krijg je blessures. Geen simpele spierscheuring". Nee, haar lichaam wilde niet meer meewerken. "Het duurde lang om hiervan te herstellen."

Haar herstel in Engeland verliep moeizaam en mondde uit in een lastige periode. "Het is zwaar als je lichaam niet doet wat je wilt. Ik was twee jaar hard aan het werk, volop aan het opbouwen richting de Spelen en ineens, bam, stort je in. Dat was niet leuk". Haar conditie was weg, net als haar spiermassa. En ook haar techniek was in die periode achteruit gegaan.

De weg terug naar boven

Uiteindelijk kwam er licht aan het einde van de tunnel. Smeding besloot samen met haar vriend, schaatser Cornelius Kersten — die ook geblesseerd was — het roer om te gooien. Ze vertrokken naar Canada om zich aan te sluiten bij het eigen team van coach Bart Schouten, waar ze konden revalideren en opbouwen.

Ze pakte de normale trainingen langzaam weer op. Ze merkte dat de fietstrainingen weer lekker liepen en dat haar techniek terugkwam. Haar lichaam begon weer te doen wat ze wilde, in plaats van steeds in de verdediging te schieten. Uiteindelijk wist ze zich na de zware periode te plaatsen voor de Spelen in Milaan.

Dankbaar

Mede door deze zware periode waarin ze moest herstellen en opbouwen, voelt Smeding dus dankbaarheid voor haar deelname aan de Spelen. "Er zijn geen zekerheden in deze gekke wereld en ik voel me zó bevoorrecht dat ik deze ervaringen heb mogen opdoen en gesteund ben door de allerliefste mensen", zo sluit ze haar bericht op Instagram af.