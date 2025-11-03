Oud-topschaatser Erben Wennemars heeft niet één, maar twee bekende zoons. Niels Wennemars was dit weekend aanwezig op de NK afstanden in Thialf om zijn schaatsende broer Joep aan te moedigen en legde alles met de camera vast.

Vloggen en filmen is Niels niet vreemd. Hij heeft zichzelf ontpopt tot sportinfluencer, die gespecialiseerd is in hyrox en schaatsen. Zelf doet hij aan hyrox en filmt hij veel van zijn trainingen en wedstrijden. Papa Erben komt ook regelmatig voorbij, als hij weer meedoet aan een wedstrijd of een marathon. Nu was de beurt aan broer Joep.

'Mijn broer moest dit weekend schaatsen op het NK en ik neem jullie graag mee in hoe mijn weekend nóg mooier werd', begon Niels zijn video op Instagram. 'Vandaag moest mijn broer de 1000 meter schaatsen, dé afstand waarop hij regerend wereldkampioen is. Ik zal er geen woorden meer aan vuil maken.'

'Kom op Joep!'

Vervolgens kregen de ruim 25.000 volgers van Niels te zien hoe Joep over het ijs raast. Vanaf de tribune wordt hij flink aangemoedigd door de familie Wennemars. Zijn broer schreeuwt: 'Mooi! Mooi! Heel goed. Kom op Joep! Kom op!' Nadat Joep over de finish komt, draait Niels het beeld weer naar zichzelf: 'Ja! Nederlands kampioen.'

Vervolgens komt Joep - met de Nederlandse vlag in zijn armen - nog richting zijn familie om het feestje met hen te vieren. 'Lekker man', schreeuwt Niels nog een keer. In de voice-over voegt hij toe: 'Trots, echt megatrots. Ik heb als broertje een bijzonder inkijkje in Joeps leven en wat hij als topsporter allemaal hiervoor laat, hebben de meeste mensen echt geen idee van.'

Programma van Joep Wennemars

'Op naar meer', zo sluit het jongere broertje van de wereldkampioen op de 1000 meter af. Die kans komt snel. Deze maand staan twee World Cups op de snelste ijsbanen ter wereld op het programma: in Salt Lake City en Calgary. Eind december wacht het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar Wennemars zich hoopt te plaatsen voor de Olympische Spelen. Die zijn in februari 2026 in Milaan.