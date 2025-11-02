Erben Wennemars schoof zondagavond bij RTL Tonight om te praten over het fantastische schaatsweekend. De oud-schaatstopper genoot zichtbaar van de NK afstanden in Thialf, waar hij elke dag aanwezig was. De voormalig wereldkampioen vertelt enthousiast over de verhalen rondom de sport, nadat hij eerder baalde van een vraag van presentator Humberto Tan.

Het stuk over schaatsen begint met een uitgebreide video van Jutta Leerdam, die nog een heel leven heef naast haar sport. Wennemars vindt het maar 'dramatisch'. Hij had graag over de mooie affiches op de NK willen hebben, en zegt dan ook tegen Tan: "Er zijn zoveel prachtige verhalen, en dan gaan we het hierover hebben?"

Leerdam gaf na haar 500 meter aan last van haar lies te hebben. "Toen dacht ik: ah, ze probeert er onderuit te komen", zegt Wennemars eerlijk. "Zo slecht dat ik dacht. Femke Kok is zo ongelooflijk goed, er zou een clash komen op de 1000 meter." De 50-jarige man uit Dalfsen dacht dat Leerdam een confrontatie met Kok uit de weg wilde gaan. "Maar ik had het mis."

'Dat is heel goed nieuws'

De 26-jarige Westlandse verscheen namelijk toch aan de start. Ze werd derde, nadat ze de afgelopen zes jaar telkens Nederlands kampioen was geworden op de 1000 meter. Wennemars schrok van de tijd van Leerdam (1.14,20) en dacht: "Dat is niet best." Maar wat er daarna gebeurde, gaf hem hoop.

"Femke Kok reed maar een halve seconde harder. Dat gat is, zeker omdat dat ze een blessure had, nog wel overbrugbaar. Dat is heel goed nieuws, want dat betekent dat we het hele jaar nog kunnen genieten van twee grote sportvrouwen die tegen elkaar gaan rijden."

Hollywood vs. Friesland

Wennemars vindt het een geweldig schaatsverhaal. "De een is groot, de ander is klein. De een komt uit Friesland, de ander woont in Amerika. Dat heb je wel nodig. Jutta wil graag een Hollywoodfilm." En aan de andere kant doet Kok hem denken aan De Hel van 63: "Een meisje uit Friesland."

Leerdam kwam zelf ook nog aan het woord voor een microfoon van RTL Tonight. Daar sprak ze over druk en haar leven naast het schaatsen. Zij vindt het soms oneerlijk dat er negatieve meningen over haar zijn en dat mensen denken dat zij niet alles geeft voor de sport. Oud-schaatser Ben van der Burg zat aan tafel in de studio en reageerde: "Voor haar is schaatsen een middel om."

Sporten in hart en nieren

De tech-ondernemer herkent zichzelf daarin en zegt dat Wennemars wél een sporter in hart en nieren is. Laatstgenoemde is zaterdag vijftig jaar geworden, maar loopt nog regelmatig een marathon en doet graag mee aan Hyrox-wedstrijden.

Wennemars sluit af met een kritische noot: "Als je feitelijk gaat kijken, was ze een aantal jaar geleden beter." Hij is benieuwd wat er bij de Olympische Winterspelen in februari 2026 gaat gebeuren. Dan wil Leerdam het laten zien. "Dat is het mooie ervan: de echte wereld laat zich geen scenario's schrijven."