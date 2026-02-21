Jorrit Bergsma piepte er bij de olympische mass start al snel tussenuit en de Friese stayer (40) liet zich in de finale te Milaan niet meer bijhalen. Hoe plaatsen buitenlandse media de gouden meesterzet van de Nederlandse kampioen?

De wereldwijde schaatsbond ISU vat het spektakel in Milaan samen met deze zin op X: "De man. De legende. Het matje."

Bergsma schaatst rond met een enorme mat op zijn achterhoofd. Die lokken haar schijnen een aerodynamische functie te hebben, ook geeft die 'mullet', zoals het in het Engels heet, zijn uiterlijk een woest karakter. Zijn fanclub noemt zich niet voor niks 'De Matties'.

Oudste winnaar van goud

Het Amerikaanse NBC Sports merkt op dat Bergsma de derde atleet van minstens 40 jaar oud is die bij deze Winterspelen individueel goud verovert. Benjamin Karl en Elana Meyers Taylor zijn de andere gelukkigen. Tot nu toe was de legendarische Ole Einar Bjorndalen de enige veertiger met een individuele gouden plak bij de Winterspelen.

Karl is nog enkele maanden ouder dan Bergsma: de Oostenrijkse snowboarder was 95 dagen ouder op het moment van winnen.

Jordan Stolz

Voor Amerikaanse media was het teleurstellend dat Jordan Stolz geen podiumplek behaalde. Het wonderkind (21) werd eerste bij de 500 en 1000 meter en greep zilver mee bij de 1500 meter. In de finale van de mass start reed hij te passief. Hij liet alles voor zich gebeuren en zette nog wel aan voor een sprintje voor het brons, maar redde het niet.

Sports Illustrated heeft het in de kop van zijn artikel over 'een shock'. "Stolz probeerde geschiedenis te schrijven door als tweede Amerikaan drie gouden medailles te winnen op één Olympische Winterspelen", zo verwijst SI naar Eric Heiden, die in 1980 alle vijf individuele afstanden won. "Hoewel hij dat doel net niet haalde, zal hij Italië toch verlaten met drie medailles – een fantastische prestatie voor de 21-jarige uit Wisconsin."

Bankroof

Erg fraai is het commentaar van de Britse zender TNT Sports. In de slotronde beseft Bergsma dat niemand hem nog gaat bijhalen. Hij komt overeind, maakt gebaren en steelt de show. "Wat een verhaal is dit", zegt de commentator over de 40-jarige Fries die er vermoedelijk niet meer bij is over vier jaar.

"Lacht hij nou of trekt hij een grimas? Het zal wel beide het geval zijn. 'Kom op', zegt hij. 'Dit is mijn titel!' Wat een held, wat een kampioen. Jorrit Bergsma. My goodness, waar hebben we naar gekeken? Hij plaatst een sportieve bankroof!"

Jordan Stolz reageert

Yahoo tekent op dat Stolz andere verwachtingen had van de finale. "Eerlijk gezegd had ik dit niet verwacht, omdat ik dacht dat de favorieten voor de gouden medaille bij de massastart juist meer gemotiveerd zouden zijn om een ​​medaille te winnen," zei Stolz. "Maar ze verwachtten allemaal dat ik ervoor zou gaan en, tja, dat is niet echt gelukt."