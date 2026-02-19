Iedereen dacht dat Jordan Stolz wel even de 1500 meter ging winnen op de Winterspelen, maar het werd een sensationele nederlaag voor de Amerikaan. Kjeld Nuis won het brons achter de oppermachtige kampioen Zhongyan Ning en de zilveren Stolz. Twee Nederlandse oud-winnaars van de afstand wisten niet wat ze zagen.

Ireen Wüst en Mark Tuitert wonnen de afstand in hun actieve carrière en zijn inmiddels analisten bij de NOS. In Milaan waren ze getuigen van een sensatie, want Stolz leed een zeldzame nederlaag en werd op waarde geklopt door Ning. De Amerikaan bleef maar nét voor de bronzen Nuis en nummer vier Joep Wennemars.

Stolz ging niet voor goud

"Er reden er twee voor goud, Ning tegen Nuis", merkt Tuitert vol bewondering op. Met name de tijd van de olympisch kampioen liet hem nagenoeg sprakeloos. "Wat hij op de mat legt is ongelooflijk. Jordan Stolz was knock-out."

'Lafjes' van Jordan Stolz

Volgens Wüst deden Nuis en Ning iets wat Stolz niet leek te kunnen opbrengen. "Zij gingen strijden voor goud. Stolz begon met 23.3... Sorry dat ik het zeg, het was lafjes. Er zat niet veel venijn in. Zo van ik ga voor mijn derde goud." De bereidheid toonden de Chinees en de Nederlander volgens Tuitert al meteen bij hun opening. "Dan weet je: dit is menens." Stolz deed dat volgens de olympisch kampioen van 2010 niet. "Het leek wel alsof hij bang was om te sterven."

Met een verbluffende tussenronde en sterk slot maakte Ning het verschil ten opzichte van de rest. Nuis deed er alles aan, maar goud zat er net niet in. "Maar ja, als Ning 1.41.98 gaat rijden... Respect, wat een tijd", merkt Wüst op.

Joep Wennemars net buiten podium

Nuis sluit zijn olympische carrière af met een prachtige bronzen plak. Joep Wennemars werd nipt vierde en incasseert dus weer een teleurstelling op de Spelen. Tijmen Snel werd elfde.