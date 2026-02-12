Het kan bijna niet anders of Jordan Stolz is geschrokken van Jenning de Boo en de opening van de Nederlandse topschaatser op de 1000 meter woensdag. De Amerikaan won weliswaar in een olympisch record goud op zijn eerste afstand, maar zag De Boo ondanks een paar misslagen geweldig openen en een flink gat slaan met de Amerikaan. Schaatsicoon Marianne Timmer kijkt uit naar hun volgende duel.

Of De Boo een waarschuwing heeft afgegeven voor de 500 meter van zaterdag? "Eerlijk gezegd, als je kijkt hoe hij opent, dan ja!", zegt drievoudig olympisch kampioen Marianne Timmer in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Hij was zo gretig en heeft de rit van zijn leven gereden en aangevallen. Ik zeg je wel: Stolz heeft gedacht van wow. Jenning nam echt een stuk afstand. Stolz moet hebben gedacht: wat is hij aan het doen?"

'Dat is wel heel oppurtunistisch'

Uiteindelijk was de razendsnelle eerste 600 meter van de Nederlander niet genoeg voor goud, maar zilver. Stolz kwam in de laatste ronde nog keihard onderdoor. Maar het belooft wat voor de 500 meter. "Zoveel afstand heeft Jenning nog nooit genomen tegen Stolz." Landgenoot Kjeld Nuis zei na afloop van de afstand dat zijn ploeggenoot misschien wel favoriet is voor de 500 meter. "Dat is wel heel oppurtunistisch, maar dat hij in vorm is, heeft hij zeker laten zien. Ook dat hij de snelheid heeft en een megasnelle opening in de benen. Vandaag was hij kampioen geweest, al is de 500 wel een iets andere techniek. Hij is er wel klaar voor."

'Wat een chaoot'

Timmer zag na afloop in de catacomben dat De Boo nogal vergeetachtig was. Eerder op de dag liet hij zelfs zijn schaatsen in de bus liggen. "Wat een chaoot, maar dat is ook wel weer mooi. Nu was hij ook zijn telefoon nog eens kwijt, het is ook wel weer schattig eigenlijk. Dit gebeurt hem schijnbaar vaker." Timmer sluit af met loftuitingen over De Boo én Stolz. "Het was geen makkie om tegen Stolz te rijden en andersom ook niet. Twee toppers die de kop aardig koel hebben gehouden. Stolz is in bloedvorm, maar hij heeft de 500 meter nog niet zomaar gewonnen."

