Topschaatser Jordan Stolz die een medaille krijgt: dat beeld hebben we de afgelopen drie jaar erg vaak gezien. Bij de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan leek hij kans te maken op vijf gouden plakken. Maar dinsdag werd bekend dat hij op één van die vijf onderdelen toch niet gaat uitkomen.

Stolz is tweevoudig wereldkampioen op zowel de 500 meter, 1000 meter als 1500 meter. Ook won hij dit seizoen bij de World Cups bij pas zijn tweede deelname aan de massastart een gouden plak. De 21-jarige veelvraat rijdt tot nu toe nooit mee in het Amerikaanse team voor de team pursuit, maar er was een kans dat hij bij de Spelen toch zou instappen.

Tel je die discplines bij elkaar op, dan zou Stolz dus in Milaan kans maken op vijf gouden medailles. Precies het aantal dat de schaatslegende Eric Heiden bij elkaar reed bij de Olympische Winterspelen van 1980 in Lake Placid.

The Pain Train

Het Amerikaanse team voor de ploegenachtervolging (oftewel de team pursuit) is ijzersterk. Na drie zeges op rij in de World Cup zijn Casey Dawson, Emery Lehman en Emirhan Cepuran de grootste titelkandidaat in Milaan. Ze zijn tevens de regerend wereldkampioen. De Pain Train moet echter tweemaal rijden en als je de luxe hebt om Stolz in te schuiven, dan is dat een erg verleidelijke optie. Dan kan de originele Pain Train de tweede rit rijden.

Tot nu toe hield Stolz zijn opties open. Maar dinsdag zette zijn trainer Bob Corby een streep door de team pursuit. Tegen de NOS zegt hij: "Jordan voelt zich goed, elke dag beter zelfs. Maar de achtervolging gaat hij niet rijden. Die keuze hebben we een tijdje geleden al gemaakt."

Amerikaanse media

Veel Noord-Amerikaanse media gingen er al die tijd wel van uit dat Stolz een poging zou ondernemen om Heiden te evenaren. De zender CBC kopt bijvoorbeeld ook nu nog: "Het doel van Jordan Stolz om 5 gouden medailles te halen is een van de hoogtepunten bij het schaatsen in Milaan."