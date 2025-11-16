De Fransman Timothy Loubineaud (29) pakte de hoofdrol tijdens de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City door het wereldrecord van Nils van der Poel op de 5.000 uit de boeken te rijden. Met 6.00,23 zette hij niet alleen een ongekende toptijd neer, maar schreef ook zijn tot dan toe vrijwel onbekende naam definitief in de geschiedenisboeken. Hij en zijn coach blikken met trots hierop terug.

De Fransman was ruim een seconde sneller dan het wereldrecord van de Zweedse Van der Poel (6.01,56). De oude recordhouder was de eerste die Loubineaud een berichtje stuurde, en zelfs in het Frans. "Ik besefte het niet. Het was te gek!", zo vertelde de Fransman aan L'Equipe over het moment.

Rollercoaster

Het afgelopen weekend was dan ook een heuse rollercoaster van Loubineaud. "Twee dagen geleden zei ik nog tegen Alain (Nègre, de bondscoach, Red.) dat ik niets voorstelde in deze sport. Ik bewijs mezelf het tegendeel". De Fransman had nooit verwacht dat hij dit niveau zou bereiken nadat hij zijn overstap vanuit het skeeleren naar het ijs maakte in 2017.

De Franse bondscoach vindt de prestatie ontzettend knap, maar hij probeert wel nuchter eronder te blijven. "We zijn blij met het wereldrecord, maar we blijven bescheiden. We moeten dit hoofdstuk goed afsluiten, al zal het de ploeg wel een boost geven”, aldus Nègre.

Nadat op vrijdag de ceremonie, de dopingcontrole en de mediaverplichtingen waren gedaan, kon de Fransman nagenieten van zijn record. Dit deed hij echter niet in zijn eentje. "Toen we aankwamen bij de Airbnb in Salt Lake, had de hele ploeg op Timothy gewacht om te eten. We leven al samen sinds eind augustus. Er groeit een echte solidariteit", legde de bondscoach uit.

Politieagent

Een fantastische tijd dus voor Loubineaud, die naast het schaatsen ook in dienst is bij de politie. Met zijn collega’s grapte hij gekscherend over het verbreken van het wereldrecord in Salt Lake City. “Maar uiteindelijk is dat werkelijkheid geworden. Dat is gewoon geweldig”, vertelde hij even verbaasd als enthousiast achteraf.