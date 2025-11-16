Hij reed zichzelf dit weekend wereldwijd in de spotlights, maar échte zekerheid levert het hem nog altijd niet op. Terwijl de Franse sensatie Timothy Loubineaud in Salt Lake City het wereldrecord op de 5.000 meter verpulverde, kregen zijn woorden na afloop een onverwacht scherpe ondertoon. Steeds meer buitenlandse toppers waarschuwen: voor wie níet uit Nederland komt, is leven van het schaatsen bijna onhaalbaar.

Loubineaud genoot zichtbaar van zijn nieuwe status als wereldrecordhouder, maar benadrukte in gesprek met de NOS dat de financiële realiteit voor veel rijders hard blijft. De 29-jarige Fransman werkt buiten het schaatsen om gewoon als politieagent en zag nu zijn naam tussen die van Kramer en Nuis verschijnen op de muur met wereldrecordhouders.

De nieuwe wereldrecordring - een gouden sieraad dat de ISU sinds dit seizoen uitreikt aan recordhouders - en de premie van 5.000 dollar zijn volgens hem vooral 'een begin'. Voor veel buitenlandse schaatsers is dat geld zo weer verdwenen aan materiaal, reizen en trainingskampen. Het financiële gat tussen Nederland en de rest van het veld blijft daarmee pijnlijk groot.

Noorse wereldkampioen slaat alarm over scheve verdeling

Dat ziet ook Peder Kongshaug, de Noorse wereldkampioen op de 1.500 meter, die al langere tijd aan de bel trekt over scheve verhoudingen in de sport. Zijn boodschap blijft hetzelfde: er blijft te veel geld bij de ISU hangen en schaatsers worden onvoldoende beloond. "De ring en de premie zijn een goed begin. Maar als je geen Nederlander bent, is het nog steeds haast onmogelijk om te leven van het schaatsen", zegt hij.

Volgens Kongshaug is het prijzengeld al decennia onaangeroerd. "Het prijzengeld is al sinds de jaren negentig niet verhoogd. Als ik een wereldbeker win, krijg ik 1.500 dollar. Dat bedrag kreeg mijn coach in de jaren 90 ook", klinkt hij vol ongeloof.

Steun uit Nederlandse hoek

Ook vanuit de Nederlandse hoek klinkt steun. Joep Wennemars, zelf verzekerd van een contract bij een commerciële ploeg, sluit zich volledig bij Kongshaug aan. "Voor de buitenlanders is het heel belangrijk dat ze geld kunnen verdienen. In alle sectoren is er een inflatiecorrectie, maar niet in het schaatsen. Er worden door de ISU allerlei gekke dingen bedacht om de sport te promoten, maar ze vergeten de schaatsers."

De ISU erkent de kritiek, maar wijst op de groei die de bond doormaakt. Volgens Douwe de Vries, voorzitter van de atletencommissie, komt de stijging in kosten vooral door meer personeel en grotere plannen. "De loonkosten zijn gestegen, maar dat komt ook door de hoeveelheid mensen die bij de bond werken. De ISU heeft ambitieuze plannen met de sport." Tegelijk vindt hij dat de rijders daarvan moeten meeprofiteren. "Maar al die investeringen moeten niet slechts in evenementen en personeel zitten. Ook de schaatsers moeten profiteren."

'De basis voor schaatsers moet veel sterker'

Schaatslegende Eric Heiden vindt dat de financiële basis veel steviger moet zijn. "Schaatsers uit Nederland kunnen leven van de sport, voor de meeste anderen is het een stuk lastiger." Hij ziet hoe hard atleten werken zonder dat daar zekerheid tegenover staat. "Sporters steken er ongelofelijk veel tijd en energie in. Het is een baan en vaak is het moeilijk om na een carrière ergens op terug te vallen. Die basis zou er wel moeten zijn, ik ben blij dat de ISU daarin een stap vooruit wil zetten."

