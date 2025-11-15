Fransman Timothy Loubineaud (29) greep de hoofdrol bij de World Cup schaatsen in Salt Lake City toen hij het wereldrecord van Nils van der Poel op de 5.000 meter uit de boeken reed. Met een tijd van 6.00,23 vestigde hij zijn tot dan toe onbekende naam in de geschiedenisboeken van het schaatsen. Maar schaatsen is niet de enige passie van de Fransman: sinds begin dit jaar is hij namelijk ook werkzaam als politieagent, waar hij met zijn collega’s grapte over het rijden van een wereldrecord.

Dat het vier jaar oude record van Van der Poel zou worden aangescherpt op het snelle ijs in het hooggelegen Salt Lake City, kwam voor velen niet als een verrassing. Verschillende namen werden genoemd als favoriet om het record aan te scherpen en misschien zelfs de magische grens van zes minuten te doorbreken.

Onder anderen het 19-jarige Tsjechische toptalent Metodej Jílek en de Italiaan Davide Ghiotto golden als kanshebbers op een nieuw wereldrecord. Maar het was de relatief onbekende Fransman die zich in een rit tegen Jorrit Bergsma uit de schaduw van de favorieten reed.

Niet durven dromen

Loubineaud verraste velen met zijn wereldrecord, maar vooral zichzelf. Na zijn winst verscheen hij voor de camera’s van de NOS, waar hij vertelde dat hij had gehoopt op een tijd van 6.10 of daaronder. Met zijn 6.00,23 finishte hij daar ruim onder en brak hij zelfs bijna de magische grens van zes minuten.

Loubineaud liet weten het alleen al geweldig te vinden om aan de World Cup te mogen deelnemen. Een wereldrecord, dacht hij, zou weggelegd zijn voor Jílek, Ghiotto of misschien wel de Nederlander Chris Huizinga. Dat hij degene zou zijn, had hij niet durven dromen.

Politieagent

Begin dit jaar trad de schaatser - de eerste Fransman met een wereldrecord binnen het schaatsen - in dienst bij de politie. Met zijn collega’s grapte hij gekscherend over het verbreken van het wereldrecord in Salt Lake City. “Maar uiteindelijk is dat werkelijkheid geworden. Dat is gewoon geweldig”, vertelde hij even verbaasd als enthousiast achteraf.

Relatie

Loubineaud heeft op dit moment net geen 10.000 volgers op Instagram. Dat aantal zou in de komende periode zomaar flink kunnen groeien, met de volgende World Cups en de Olympische Winterspelen in zicht. De 29-jarige Fransman woont in het zuiden van Frankrijk, in de gemeente Gujan-Mestras.

De Fransman heeft een relatie met de twee jaar oudere Emilie. De twee plaatsen regelmatig kiekjes samen op Instagram waaruit blijkt dat Emilie een trouwe supporter is van haar vriend. Hoewel ze niet bij zijn fenomenale zege in Salt Lake City aanwezig was, zit ze regelmatig langs de kant tijdens een training van haar vriend. Als de twee wat vrije dagen over hebben, spenderen ze deze graag door het maken van een reisje of uiteten te gaan.

Schaatsen en inline-skaten

Zijn fascinatie voor het schaatsen ontstond via het inline-skaten. Bij de Europese kampioenschappen in 2017 won hij goud op de 10 kilometer punten-/afvalkoers op de piste. Sinds datzelfde jaar komt hij uit voor de Nederlandse marathonschaatsploeg Team Port of Amsterdam/SKITS.

Twee jaar later pakte Loubineaud zilver op de 10 kilometer op de weg bij de wereldkampioenschappen. Pas vanaf het seizoen 2019/2020 richtte hij zich volledig op het langebaanschaatsen, waarbij hij zich vooral focust op de lange afstanden en de massastart. Eerder schreef hij al een World Cup-zege op zijn naam: in 2024 won hij de massastart in Nagano. Nog geen maand voor zijn wereldrecord op de 5.000 meter in Salt Lake City greep de Franse politieagent al een nationaal record, met een tijd van 12.42,38 op de 10 kilometer in Inzell.