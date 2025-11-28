Wat de broers Jens en Melle van ’t Wout betreft zien ze collega Suzanne Schulting het liefst niet terug op de shorttrackbaan op de Olympische Spelen in Milaan. Dat komt vooral omdat ze hun ‘Suus’ het allerbeste gunnen, vertellen ze in de podcast Sportnieuws.nl Schaats Inside. "Want dat betekent dat ze het op het OKT langebaan goed heeft gedaan."

In de podcast wordt de vraag op tafel gegooid of Suzanne Schulting als shorttracker richting Milaan zou kunnen gaan. Melle reageert meteen eerlijk. "Ik denk het niet, want ze gaat natuurlijk voor de langebaan en dat gunnen wij haar. Ik heb best wel lang, vier of vijf jaar, met haar in de ploeg gezeten en heb een goede band met Suus. Dus ik hoop het niet. Want dat betekent dat ze het op het OKT (Olympisch Kwalificatie Toernooi, red.) goed heeft gedaan."

Shorttrack nog in de vingers

Toch staat wat beide broers betreft buiten kijf dat Schulting het shorttracken nog altijd beheerst. "Ze is niet olympisch kampioen voor niks", zegt Jens zonder een greintje twijfel. "Ze kan super goed shorttracken. Ze heeft nog niet zo lang geleden twee keer met ons meegedaan en dan zie je wel dat ze het nog kan." Melle vult hem aan: "Het racen is natuurlijk ook weer iets anders en de stijl van racen ook."

Kwaliteiten van Suzanne Schulting

De vraag is of je zomaar kunt schakelen tussen langebaan en shorttrack, zeker richting een olympisch toernooi. Jens is daar heel duidelijk over. "Het zou mij niet lukken." Melle ziet bij Schulting wel een andere dynamiek. "Zij heeft al zulke kwaliteiten. En ze heeft het ook natuurlijk super lang gedaan. Dus ik denk dat het waarschijnlijk wel even wennen zal zijn."

Daarbij helpt het dat Schulting conditioneel op een hoog niveau blijft door haar langebaan programma, geeft een van hen aan. "Ze is gewoon super fit door het langebaanschaatsen. Langebaanschaatsers en shorttrackers trainen ook super anders. Wij moeten soms ook bijvoorbeeld negen keer racen op een dag. De langebaanschaatsers doen dat misschien twee keer, als ze een dubbele afstand doen. En dan vragen ze zich gelijk al af: ga ik wel die tweede afstand doen? Ze trainen ook heel anders, maar ik denk dat Suzanne wel gewoon alle kwaliteit heeft om het wel te kunnen. Het is niet voor niks dat ze drie keer olympisch kampioen is geworden."

Nog een maand de tijd

"En wanneer is het OKT?" vraagt Jens over het toernooi dat van 26 tot 30 december wordt gereden. "Dan heb je nog ongeveer een maand. Stel het zou gebeuren, dan zou ze waarschijnlijk weer veel te goed kunnen schaatsen in één maand", zegt hij vol vertrouwen in Schulting.

Sportnieuws.nl Schaats Inside

In de meest recente aflevering van Sportnieuws.nl Schaats Inside zijn Jens en Melle van 't Wout te gast. De Nederlandse broers zijn twee van de beste shorttrackers van ons land. Ze vertellen openlijk over hun ambities, hun band als broers en gaan in op pittige stellingen en dilemma's.

