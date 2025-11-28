Ze stonden van jongs af aan samen op het ijs en zijn gewend voor elkaar te strijden. Toch heeft Jens van ’t Wout het bijna drie jaar zonder zijn oudere broer Melle moeten rooien. Op het ijs in ieder geval, want Melle wist zelfs vanaf de bank thuis Jens een betere shorttracker te maken, vertellen ze in de podcast Sportnieuws.nl Schaats Inside. "Ik appte alles door"

Voor Melle is het jaren van blessures nog steeds onwerkelijk dat hij weer op dit niveau zit. "Ik zei het toevallig vandaag dat ik er niet over durfde te dromen dat ik naar de Spelen zou gaan. Dat zat totaal niet in mijn hoofd. Het was gewoon eigenlijk weer fit worden. Het hoofddoel van dit seizoen was gewoon weer het team halen, de wereldbekers. En dan zien we wel verder. Dat is dus gelukt. Alles vanaf dat moment is voor mij een bonus."

Dat het zo loopt, linkt hij meteen aan zijn broer. "Dat komt ook wel door Jens. Ik weet wat ik moet doen om mee te doen aan de top. En dat is bij hem in de buurt zitten. Dat maakt het wat makkelijker, want je hebt elke dag een voorbeeld van wat je moet rijden."

Stilstaan bij dingen

De lange periode langs de kant heeft Melle veranderd, vertelt hij. "Je staat echt stil bij de dingen die je hebt gemist. Hiervoor ging ik naar de training toe en deed ik mijn ding. Nu sta ik er steeds vaker bij stil dat we samen naar trainingskampen kúnnen en samen naar wedstrijden gaan. En dat ik niet alleen mijn rechterknie niet meer voel, maar dat ik niets meer voel", zegt hij, verwijzend naar de talrijke blessures die hij het hoofd moest bieden.

Ook naast het ijs was er steun, vertelt hij over vriendin Selma Poutsma, zelf ook actief op het hoogste niveau. "Gelukkig ben ik een heel erg positief persoon. Je zal mij bijna nooit boos of niet blij zien. Het was wel fijn dat we allebei er voor elkaar waren. Maar het was niet de fijnste periode, want dan zie je elkaar wel heel veel." Inmiddels gaat het ook beter met Poutsma, die eveneens kampte met slepende blessures. "We hadden allebei een dal en zijn ook allebei weer aan het terugknokken."

Bevrijdend moment

Jens maakte zelf ook zo’n bevrijdend moment mee. "Dat is wel echt een ontlading geweest. Deze zomer ging het super goed, veel harder dan ooit. Het zat in het begin alleen niet mee. Het was een last van mijn schouders af toen ik over de streep kwam en weer die bevestiging had van: je kan het", vertelt hij over de winst op de 1000 meter in de wereldbeker in Polen.

Het huidige succes van Jens is mede te danken aan de blessure van Melle. Dat zit zo, legt Melle uit: "Ik zat thuis op de bank en kon alles heel goed zien. Wie goed reed, wie makkelijk reed, wie patronen had. Dat appte ik helemaal door. Dan zei ik bijvoorbeeld: deze Koreaan wil dit weekend vaak op de tweede positie rijden en dan met vier ronden te gaan wil hij overnemen." Jens bevestigt het lachend: "We hebben nog nooit zoveel geappt."

Sportnieuws.nl Schaats Inside

In de meest recente aflevering van Sportnieuws.nl Schaats Inside zijn Jens en Melle van 't Wout te gast. De Nederlandse broers zijn twee van de beste shorttrackers van ons land. Ze vertellen openlijk over hun ambities, hun band als broer en gaan in op pittige stellingen en dilemma's.