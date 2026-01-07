Brittany Bowe maakt zich op voor haar vierde Olympische Spelen. De doelstelling van de 37-jarige schaatsster uit de Verenigde Staten zijn grootser dan ooit tevoren. Onder andere Jutta Leerdam en Femke Kok kunnen hun borst natmaken.

Bowe wil graag afscheid nemen met een gouden medaille op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina. De 37-jarige wereldrecordhoudster op de 1000 meter heeft zich geplaatst voor de 1000 meter, 1500 meter en de ploegenachtervolging.

Namens Nederland doen Leerdam, Kok en Schulting mee aan de 1000 meter. Kok schaatst ook de 1500, samen met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong. Groenewoud en Rijpma-de Jong vormen met Joy Beune een team op de ploegenachtervolging.

'Daar jaag ik nog steeds op'

"Ik jaag nog steeds op een gouden olympische medaille. Die ambitie heeft me gedreven de afgelopen vier jaar na de Winterspelen van Beijing", aldus Bowe. "Het zou een geweldige manier zijn om mijn carrière te beëindigen, met familie, vrienden en fans op de tribunes."

De Amerikaanse is al in het bezit van twee bronzen olympische medailles: op de 1000 meter bij de Spelen van Beijing in 2022 en op de ploegenachtervolging bij de Spelen van Pyeongchang in 2018. Bowe boekte de meeste successen op de WK afstanden met vier wereldtitels (drie op de 1000 meter en een op de 1500 meter). Ze werd ook twee keer wereldkampioene sprint, in 2015 en 2016.

Wereldrecordhoudster

Bowe heeft momenteel het wereldrecord op de 1000 meter in handen. Op 9 maart 2019 reed zij een tijd van 1.11,61 in Salt Lake City. Leerdam kwam een jaar later op dezelfde plek tot een tijd van 1.11,84.

